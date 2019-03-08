Названа самая успешная и продаваемая песня 2018 года

СУХУМ, 8 мар - Sputnik. Девятнадцать миллионов копий композиции Havana американской певицы кубинского происхождения Камилы Кабелло было продано по всему миру, пишет портал МИР24.

Трек был записан в соавторстве с рэпером Янгом Тагом. В Международной федерации звукозаписи отметили, что Кабелло - идеальный пример артиста, который использует опыт своих предков в музыке для создания собственного уникального звука.

Второе место в рейтинге занял трек канадского рэпера Дрейка God’s Plan, который разошелся по миру в количестве 15,3 миллиона копий. Третья строчка досталась композиции Shape of You Эда Ширана (14,9 миллиона проданных копий). В 2017 году именно эта композиция была признана лидером мирового чарта.