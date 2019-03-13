Счастливые находки Риты Пация: как абхазское кино возвращается домой

О том, как проходила работа над проектом, о найденных архивных фильмах первых абхазских режиссеров и развитии кино в стране в XX веке, читайте в материале.

Асида Квициния, Sputnik

Полгода историк кино Рита Пация изучала киноматериалы в российских архивах. За это время она провела работу в архиве кинофотодокументов Красногорского архива, архива "Госфильмофонда". Поиски были успешными, надежды, возлагаемые историком на проект, большей частью были оправданы. Факты о процессе становления кино в Абхазии из-за сожженного архива во время Отечественной войны народа Абхазии были только в теории, в ходе проекта многие из них нашли подтверждения.

"Выделить определенную находку я не могу, они одинаково дороги и ценны. Материалы попадались разные, более или менее интересные, но даже самый маленький кадр несет большое значение для нас. Никто не ожидал найти фильм режиссера Михи Лакрба "Лавры Мисс Ален Грей". Мы знали о его существовании, но не думали, что сможем увидеть эту картину наяву. Много лет изучать творчество режиссера и оператора Виктора Патеипа и найти в архивах снятые им фильмы было большим счастьем для меня. Как оказалось, работа в архиве непредсказуема, мы сделали копии того, что нам было интересно и имело отношение к Абхазии, и привезли сюда", - делится историк кино Рита Пация.

Профессиональное кино в Абхазии началось с имен режиссера Виктора Патеипа и киносценариста Михи Лакрба. Из четырех найденных фильмов Виктора Патеипа в Абхазию были доставлены две копии его работ, которые впервые были показаны в родном городе режиссера Гудауте. Просмотр фильма Михи Лакрба "Лавры Мисс Ален Грей" спустя восемьдесят лет состоялся в Абхазском государственном университете.

© Sputnik Бадрак Авидзба Пация о Викторе Патеи-ипа: благодаря ему многие абхазы впервые увидели кино

"Копии фильмов, которые мы приобрели, - это фильм "Абхазия" 1926 года, "Десять дней в горах", "Орденоносная Абхазия" 1936 года, "Через лесную дорогу" картина оператора Виктора Патеипа и "Лавры мисс Ален Грей". Помимо фильмов, есть уникальный теоретический материал", - продолжает она.

Историческое кино

Найденные работы были переданы в Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа. По словам историка, это место было выбрано не случайно, институт будет не только использован как архив ценных материалов, но и даст возможность историкам и этнографом изучить найденный материал.

"Поиски продолжаются, много материалов не атрибутированы в архивах. Надеемся найти новые ценные для нас материалы в том числе, есть мечта найти первую абхазскую картину "Ткварчал", которая была снята в 1930 году. Сценарий к фильму "Ткварчал" писал Валентин Туркин. Туркин был основоположником советской сценарной школы и значимой личностью в мире советского кино. Сюжет фильма рассказывал о судьбе молодого специалиста, который после завершения образования возвращается в Абхазию и начинает работать в Ткварчельских шахтах", - продолжает она.

Первым абхазским художественным фильмом должен был стать фильм о трагедии махаджирства в Абхазии.

"Материал находится в разработке, и я продолжаю поиски дополняющих фактов. Но судя по найденным документам, активно готовился сценарий к фильму, были выбраны локации для съемок, собирали специалистов. Планам снять фильм о махаджирстве не суждено было осуществиться. Искусственно создавались помехи, сценарии отправляли на доработку с середины 20-х по 40-е годы. Абхазские сценаристы и режиссеры продолжали добиваться съемок фильма о махаджирстве. Но с началом репрессий, когда всех значимых людей в мире абхазского кино отправили на расстрел, а оставшиеся погибли во Второй мировой войне, за фильм некому стало биться", - рассказывает историк.

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У истоков

Как рассказывает историк, специалисты в свое время были привлечены к становлению кино в Абхазии, это говорит о том, что здесь кино уделялось большое внимание. Многие абхазские деятели того времени играли также важную роль в развитии кино в стране. В 1926 году Нестор Лакоба поручил Дмитрию Гулиа провести комиссию по отбору сценария первого абхазского фильма, об этом говорят оставшиеся в архиве протоколы заседаний, добавила она.

"По архивным документам можно судить о том, как рассматривался вопрос кадров. Михаил Лакрба уехал учиться в Тбилиси, окончил Политехнический институт и приехал обратно, потому что нужны были люди. Проходили киносъемки, открывалась первая киностудия в Абхазии, приезжают известные личности в мире кино. И съемки, проходящие здесь, были неслучайными, привлекались ведущие лучшие специалисты, об Абхазии хотели рассказать. Этот имидж страны, который был создан в те времена, оставался долгое время", - говорит Пация.

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Неожиданно и приятно

В число уникальных находок Риты Пация вошли исторические фотографии жизни Абхазии начала XX века. Среди них была серия фотографий, сделанных Константином Ковачом. Историк обнаружила фотографии дикой конной дивизии, автором которых был брат царя Михаил Романов.

"Существуют фотографии дикой конной дивизии кавказских народов авторства Михаила Романова. Также есть серия фото Абхазской сотни, и мне стало интересно узнать, какие фотографии из этой серии были сделаны братом царя. Я нашла интересные фотографии пребывания в Абхазии Эйзенштейна в разные годы, которые совпадают с пиком развития кино в Абхазии. Из темы архивных документов также вытекла тема синематографов в Сухуме: где были построены кинотеатры в Сухуме в конце XIX - начале XX веков", - добавила она.

Проект изучения архивных киноматериалов в российских архивах подошел к концу, но историк кино Рита Пация продолжает исследование и изучение архивных документов об истории становления кино в Абхазии.