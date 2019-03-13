Абхазский Антей: жизнь и творчество Иуа Когониа

13 марта абхазскому поэту Иуа Когониа исполнилось бы 115 лет. О том, как молодой парень из Кутола впервые стал публиковаться, как он воспевал Апсуара и почему его называют бессмертным юношей абхазской поэзии, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

В мире музыки есть понятие "Клуб 27". Он объединяет знаменитых рок и блюз исполнителей, которые умерли в возрасте 27 лет. Но молодыми умирают не только музыканты.

Рано ушли из жизни и многие художники слова: Энн Бронте, Михаил Лермонтов, Новалис, Джон Китс, Георг Бюхнер. Из представителей абхазской литературы к их числу можно отнести Иуа Когониа, поэта, не дожившего и до 25, но успевшего оставить яркий след в отечественной литературе.

Иуа Абасович Когониа родился в 1904 году в селе Кутол Кодорского уезда. Это место сегодня по праву считается колыбелью абхазской литературы.

Будущий писатель с детства интересовался устным народным творчеством – сказками, героическими сказаниями, народной поэзией, пословицами и поговорками. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, в частности, поэм.

Иуа Когониа стихи начал писать в годы учебы в учительской семинарии, но многие из них не сохранились. Печататься он стал лишь с 1920 года в газете "Апсны".

В Сухуме он создает литературные и драматические кружки. Здесь же впервые услышали голос молодого автора.

"Высокий, стройный, в черной блузе с высоким стоячим воротником, Иуа читал стихи, которые завораживали сердца. Когда он закончил, зал восторженно приветствовал молодого поэта, требовал читать еще. Успех был колоссальный", – таким запомнил его современник Мушни Ахашба, который в конце декабря 1924 года случайно зашел в кинотеатр "Апсны" (ныне Русский театр драмы – прим.), где и выступал перед публикой Иуа Когониа.

В Абхазии молодому поэту сразу предрекли большое будущее. Мушни Ахашба сравнивал его с мифическим Антеем, получавшим необоримую силу от земли. Точно так же Иуа Когониа насыщался при соприкосновении с родной Абхазией, ее культурой, фольклором.

"Я знал, что Иуа Когониа – талантливый поэт. Он виделся мифическим Антеем, сила которого была в его связи с родной землей. Тот абхазский язык, который звучал в его стихах, его образность очаровывали, свидетельствовали о большом будущем этого поэта", – вспоминал Мушни Ахашба.

Но пророчеству многих так и не суждено было сбыться. Судьбой ему было уготовано иное.

В 1925 году руководство Абхазской ССР отправляет Иуа Когониа в Москву на учебу в Государственном институте журналистики.

По словам абхазского Народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа, жизнь в Москве захватила Иуа своей стремительностью, разнообразием, огромным потоком новых сведений, идей, знакомств, поразительных впечатлений.

Но в Москве молодой поэт материально нуждался. Его семья не могла ему систематически помогать, а на одну стипендию прожить было сложно.

"Сегодня уже четвертый день, как я нахожусь без средств на существование. Но не беда. Сердце мое не дрогнет и в таком случае. Вы не волнуйтесь за меня, я как-нибудь смогу добыть себе кусок хлеба, не затрудняя вас. Завтра со своими друзьями студентами я пойду на заработки...", – писал он домой.

Перед самым окончанием института, в 1928 году, Иуа Когониа заболел туберкулезом легких. Врачи ему не смогли помочь.

"Родные увозят его на родину в надежде, что воздух и домашний уход помогут ему. Но все старания родных и врачей оказались тщетными. Поэт скончался 14 июля 1928 года, не дожив и до 25 лет", – рассказал Ласурия.

Субъективная лирика и народная эпика

Белинский говорил, что "лирическая поэзия есть по преимуществу поэзия субъективная, внутренняя". По мнению Мушни Ласуриа, эти же слова можно применить и к лирике Иуа Когониа.

© Foto / из личного архива семьи Аджба Неизбывный жизни пир: штрихи к портрету поэта

"Иуа Когониа - один из первых, кто так образно мог описывать природу, человеческие переживания, личные впечатления. Если говорить образно, до его появления в абхазской литературе на земле птицы не пели, а на небе еще звезды не горели. Он сумел поднять абхазскую поэзию до уровня настоящей лирики. В его лирике субъективное начало", – отметил Ласурия.

В поэмах же Когониа делал акцент на дружбе, верности, любви и предательстве.

Если говорить в целом, то в основе его поэм лежат народные сказания. Об этом сообщает он сам в своем стихотворном введении:

"Чтоб знали вы, как раньше жил народ наш, без прикрас,

Я на бумаге изложил старинный сказ для вас".

Из-под пера Иуа Когониа вышли такие поэмы, как "Абаата Беслан", "Навей и Мзауч", "Хмыч охотник", "Ашуба Данакей и Бакук", "Мшагу Кьяч и Папба Рашит", "Сван Мырзакан" и другие.

В своих поэмах, как отметил Мушни Ласуриа, молодой поэт воспевал абхазских народных героев, показывал высокий идеал.

"Иуа воспевает любовь и дружбу. Например, в поэме "Навей и Мзауч" Мзауч нарушает эти извечные принципы дружбы и любви, но автор показывает, что зло не остается безнаказанным, рано или поздно его постигнет жестокая кара. В своих поэмах Когония призывает быть верным и справедливым", – сказал Ласуриа.

Иуа Абасович Когониа родился 13 марта 1904 года в селе Кутол Кодорского уезда в семье знаменитого наездника Абаса Гедлачевича Когониа, чье имя вошло в художественную литературу как символ мужества и отваги.

Будущий писатель с детства интересовался устным народным творчеством – сказками, героическими сказаниями, народной поэзией, пословицами и поговорками. Впоследствии фольклорные материалы легли в основу его поэзии, в частности, поэм.