Режиссер оттепели: пять фильмов Марлена Хуциева, которые нельзя не знать

В Москве на 94-м году жизни скончался Марлен Хуциев — выдающий советский и российский кинорежиссер, автор фильмов "Застава Ильича" и "Июльский дождь".

СУХУМ, 19 мар — Sputnik. В конце декабря прошлого года его госпитализировали, в январе состояние улучшилось, однако с 16 марта он находился в реанимации. РИА Новости вспоминает наиболее известные картины мастера.

"Весна на Заречной улице" (1956)

Лирическая кинолента о взаимоотношениях выпускницы пединститута и металлурга вышла на экраны в 1956 году. Главные роли сыграли Нина Иванова и Николай Рыбников. Картина стала одной из самых популярных в прокате, ее посмотрели более 30 миллионов зрителей. Сегодня о таком фильме сказали бы "культовый".

© Sputnik / РИА Новости Кадр из художественного фильма "Весна на заречной улице"

Сценарий Хуциев написал вместе с соавтором по диплому — Феликсом Миронером, снимали на Одесской киностудии. История на традиционную для советского кино производственную тему оказалась удивительно человечной — до Хуциева так о рабочих еще не рассказывали. "Нас волновала повседневная жизнь страны — и мы старались это выразить в фильмах", — объяснял в интервью режиссер.

Одним из первых в отечественном кино Марлен Хуциев стал рассказывать о переживаниях героев спокойно, ненавязчиво, без всякого пафоса и патетики. Следуя за героями, камера выхватывает главное. Позже такое кино назовут кинематографом оттепели, а Хуциева будут сравнивать с Феллини.

Кстати, на фильме "Весна на Заречной улице" работал Петр Тодоровский, ставший впоследствии выдающимся кинорежиссером. А пока вместе с дебютантами Хуциевым и Миронером он в качестве оператора снимал свой второй фильм.

"Мне двадцать лет" ("Застава Ильича", 1964)

Неясность идейного замысла, отсутствие четкой фабулы — вот главные претензии, выдвинутые критиками Госкино Марлену Хуциеву. Его третий полнометражный фильм в полной мере представил зрителям кино оттепели. Название "Застава Ильича" из-за цензурных доработок для проката пришлось изменить на "Мне двадцать лет".

© Sputnik / РИА Новости Сцена из концептуального фильма "Мне двадцать лет" режиссера Марлена Хуциева

Сценарий Хуциев начинал вновь вместе с Миронером, но закончил с Геннадием Шпаликовым, который за год до этого написал "Я шагаю по Москве". Нельзя не заметить родство этих картин, ярко отразивших эпоху оттепели.

Хуциев — истинный шестидесятник, хотя сам избегал подобных характеристик. Тонкое и ненавязчивое кино, в котором не было "белого и черного", не устраивало власть. Фильм начинается кадрами красноармейского дозора времен революции, а заканчивается встречей 23-летнего главного героя с его 21-летним отцом, погибшим на войне. Говорят, этот эпизод вызвал настоящее бешенство Хрущева.

Вердикт был однозначным: картина "пропагандирует неприемлемые и чуждые для советских людей нормы общественной и личной жизни". Разразился скандал, но благодаря посредничеству Герасимова и Ростоцкого режиссеру разрешили продолжить работу — Хуциев переделал некоторые сцены.

© Sputnik / РИА Новости Сцена из фильма режиссера Марлена Хуциева "Мне двадцать лет".

Удивительно, но в одном из поздних интервью Марлен Мартынович признавался, что в советские времена был более свободен в творчестве, чем сейчас. "Пока я снимал, я был абсолютно свободен. В рамках производственного плана и бюджета. Потом, конечно, могли возникнуть сложности с цензурой, но такого диктата, как сейчас, когда продюсер определяет все, не было", — отмечал режиссер.

Резонанс после скандала и выхода картины в 1964 году в прокат был огромным: Федерико Феллини, приехав в Москву на кинофестиваль, первым делом захотел познакомиться с Хуциевым.

Картину увидели и на Западе — исполнитель главной роли Валентин Попов получил специальный приз на фестивале в Венеции, фильм показали в Риме. Однако западная публика тоже недоумевала: от скандального фильма ждали критики и разоблачений власти — того, что в принципе не было свойственно режиссеру.

"Июльский дождь" (1966)

Следующий фильм Хуциева оказался еще более "несоветским". Он как бы продолжает предыдущую работу, но, конечно, это не "вторая серия". Все новшества, все стилистические приемы, опробованные режиссером в "Мне двадцать лет", получили дальнейшее развитие.

© Sputnik / РИА Новости Кадр из фильма "Июльский дождь". 1966 год. Киностудия "Мосфильм"

Здесь нет привычной драматургии, все диалоги как будто не закончены. Недаром этот фильм любят сравнивать с кинематографом французской новой волны. Хуциев во многом шел против установок советского искусства, и выражалось это не в политических лозунгах, а в том, как выстраивались отношения героев.

Режиссер говорил, что снимал не о том, как рождаются чувства, а о том, как они угасают. "Мне было очень трудно делать эту картину. Потому что я обычно делаю про тех персонажей, которых я люблю. Возьмите "Весну на Заречной улице", "Два Федора", "Мне 20 лет". Я очень трудно входил в этот материал. Я активизировал это ощущение внутренней нелюбви персонажей, и тогда дело пошло", — объяснял Марлен Мартыновыч.

"Был месяц май" (1970)

За основу этого телефильма в двух частях Хуциев взял рассказ "Почем фунт лиха" писателя Григория Бакланова, одного из представителей так называемой лейтенантской прозы.

© Foto / ТО «Экран» Кадр из фильма "Был месяц май"

Действие происходит в конце мая 1945 года, в момент некоторого безвременья, когда война уже закончилась, а мирная жизнь еще не началась. Группа советских солдат останавливается на постой в одной из немецких деревень.

Самого режиссера на фронт не пустили по состоянию здоровья: плохое зрение и астма. Но тема войны была важна для Хуциева всегда — в фильме "Мне двадцать лет" как раз эпизод, связанный с войной, вызвал наибольший гнев генсека.

К этой теме он вернется и много лет спустя, в документальной картине "Люди 1941 года", снятой в 2001 году. По словам режиссера, в этой работе он пытался понять, какими были люди предвоенного поколения.

"Послесловие" (1983)

Эта лента стала фактически бенефисом двух актеров. Ростислав Плятт сыграл предпоследнюю роль в кино, а Андрей Мягков предстает здесь в совершенно неожиданном амплуа для тех зрителей, которые знают его только по комедиям. Это фильм, сделанный на двоих больших артистов, актеры, сыгравшие эпизодические роли даже не указаны в титрах.

© Sputnik / РИА Новости Народный артист СССР Ростислав Плятт (слева) в роли тестя и заслуженный артист РСФСР Андрей Мягков (справа) в роли зятя на съемках фильма «Послесловие» режиссера Марлена Хуциева.

Работе над этой картиной предшествовали 12 лет молчания, в течение которых Хуциев готовил так и не поставленный фильм о Пушкине. Кстати, с этой идеей — снять о Пушкине — он поступал во ВГИК. В "Послесловии" он будто подвел какой-то свой итог. Но после этого режиссер снял еще одну художественную картину — "Бесконечность" (1991), документальную ленту и в последние годы работал над так и не оконченным фильмом "Невечерняя".