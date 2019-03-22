Потрясение и восхищение: Джон Траволта оценил русскую культуру

Американский актер Джон Траволта приехал в Москву в качестве специального гостя премии BraVo, которая вручается в области классической и популярной музыки.

СУХУМ, 22 мар - Sputnik. Потрясением и восхищением назвал русскую культуру голливудский актер Джон Траволта в своем интервью РИА Новости.

"Лучшие художники, артисты, писатели, лучшая музыка, балет - все что угодно! Это все Россия! Это невозможно отрицать. И если кто-то это отрицает или игнорирует - это же глупо. Все самое прекрасное - основа всего у вас, вам в России есть чем гордиться", - сказал Траволта.

Он отметил, что любит произведения Антона Чехова и Федора Достоевского, из художников выделяет Василия Кандинского и Казимира Малевича, а в классическом танце восхищается Джорджем Баланчином, Рудольфом Нуриевым и Михаилом Барышниковым.

Траволта поделился, что его мама училась по системе Станиславского, да и он сам учился на многих "великолепных театральных приемах", которые есть в русской актерской школе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от John Travolta (@johntravolta) 15 Мар 2019 в 6:36 PDT

На церемонии вручения премии BraVo также присутствовала британская актриса с русскими корнями Хелен Миррен. Она рассказала, что с детства мечтала стать балериной, часами смотрела на фотографии великих танцовщиц, в том числе Галины Улановой и Майи Плисецкой, но ее судьба сложилась иначе.

"Для меня это мечта — стоять на этой сцене в самом эпицентре российской культуры, где исполнялись великие русские произведения. Вчера мне довелось станцевать с Джоном Траволтой на этой самой сцене... Сегодня я будто возвращаюсь в два своих потерянных дома — в Россию, страну моих предков, и в балет, мою любовь", — поделилась актриса.

Голливудский актер, исполнивший более 70 ролей в кино, особенно запомнился зрителям по фильмам "Бриолин", "Без лица", "Лихорадка субботнего вечера" и "Криминальное чтиво".

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Премия BraVo проводится во второй раз, она призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки. Во вторник вечером 19 марта свои награды получили артисты классического искусства, а также произведения и площадки, связанные с этим направлением.

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