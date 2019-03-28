Копия картины Боттичелли, которую считали имитацией, оказалась подлинником

"Бюджетная" версия знаменитого шедевра Боттичелли "Мадонна с гранатом", созданная в мастерского итальянского живописца, долгое время считалась работой неизвестного автора.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Маленькую версию оригинальной картины Сандро Боттичелли "Мадонна с гранатом" считали копией неизвестного художника из-за расхождений в деталях с оригиналом и толстого слоя лака, который скрывал качество полотна.

Но рентген, инфракрасные исследования и пигментный анализ показали, что она тоже из мастерской Боттичелли, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственную комиссию по историческим зданиям и памятникам Англии "Английское наследие".

Мастерская Боттичелли часто создавала копии популярных картин мастера на заказ. Версии шедевров отличались деталями и размером, чтобы соответствовать бюджету заказчика.

Отмечается, что эту копию 15 века приобрел в 1897 году алмазный магнат Джулиус Вернер, и она самая близкая к оригиналу подлинная версия знаменитого шедевра Боттичелли.