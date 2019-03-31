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Кадр из фильма Война Анны

"Война Анны" получила "Нику" как лучший российский фильм

© Алексей Федорченко
Культура
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Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" прошла в театре "Русская песня" в Мсокве.

СУХУМ, 31 мар - Sputnik. Фильм "Война Анны" Алексея Федорченко завоевал Гран-при национальной кинематографической премии "Ника", передает РИА Новости.

"Увидев фото Марты Козловой - исполнительницы главной роли, я понял, что героиня у нас есть. Спасибо продюсерам - с вами было хорошо", - сказал Федорченко.

Марта Козлова также стала обладательницей "Ники" за лучшую женскую роль.

На победу в главной номинации "Лучший игровой фильм" также претендовали картины Алексея Германа "Довлатов", Авдотьи Смирновой "История одного назначения", Кирилла Серебренникова "Лето", Натальи Меркуловой и Алексея Чупова "Человек который удивил всех", рассказали организаторы премии.

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Премия "Ника" была вручается секретариатом Союза кинематографистов СССР с 1987 года как профессиональный кинематографический приз, присуждаемый за достижения, в том числе научные, в кинематографии и за профессиональный вклад в развитие отечественного кино. Премия была учреждена по инициативе кинорежиссера Юлия Гусмана и сценариста Виктора Мережко и с тех пор вручается ежегодно. Президент премии - режиссер Андрей Кончаловский.

Кадр из фильма Война Анны
Алексей Федорченко
Кадр из фильма "Война Анны"

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