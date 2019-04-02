Подделку рисунка ван Гога пытались продать во Франции за несколько миллионов долларов

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Французская полиция арестовала мошенников, которые пытались продать поддельный эскиз знаменитого автопортрета Винсента ван Гога, оценив фальшивку в несколько миллионов евро, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию France Bleu.

Отмечается, что были арестованы четыре человека, в том числе гражданин Бельгии, выступавший как владелец картины.

Двое задержанных находятся под арестом, еще двое освобождены, но остаются под судебным надзором. Всем участникам группы предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с целью совершения мошеннических действий.