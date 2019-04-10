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Мраморную скульптуру 18 века обнаружили в Москве

© Foto/ MosSobyanin
Культура
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Во время благоустройства и озеленения усадьбы Люблино в Москве строители нашли скульптуру 18 века.

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Строители обнаружили мраморную скульптуру 18 века во время работ в усадьбе Люблино в Москве, написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

По словам мэра, археологи установили, что аллегорическая фигура "Молчание" стояла у входа в особняк.

Отмечается, что ценную находку уже отправили на реставрацию.



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