Мраморную скульптуру 18 века обнаружили в Москве

СУХУМ, 10 апр - Sputnik. Строители обнаружили мраморную скульптуру 18 века во время работ в усадьбе Люблино в Москве, написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.
По словам мэра, археологи установили, что аллегорическая фигура "Молчание" стояла у входа в особняк.
На фото - мраморная скульптура 18 века, которую строители обнаружили во время работ в усадьбе #Люблино. Там идет благоустройство и озеленение. Археологи установили, что аллегорическая фигура "Молчание" стояла у входа в особняк. Ценную находку уже отправили на реставрацию. pic.twitter.com/2OmitVa2vp— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 апреля 2019 г.
Отмечается, что ценную находку уже отправили на реставрацию.