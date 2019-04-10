Мраморную скульптуру 18 века обнаружили в Москве

В Союз парламентариев Абхазии вошли бывшие и действующие депутаты Народного собрания республики. О том, кто и для чего создал эту общественную организацию, какие первоочередные задачи она ставит перед собой и как это отразится на предстоящих президентских выборах, читайте в материале Sputnik.

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