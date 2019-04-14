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Дом, в котором родился Сальвадор Дали, в городе Фигерас

Дом, где родился Сальвадор Дали, станет музеем

CC BY-SA 3.0 / / Enfo / Conjunt plaça Palmera, carrer Camaño i carrer Monturiol (Figueres)
Культура
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Власти испанского города Фирегас намерены создать музей в доме, где родился художник Сальвадор Дали.

СУХУМ, 14 апр - Sputnik. В испанском городе Фигерас началась реконструкцию дома, где родился и провел первые годы жизни Сальвадор Дали, сообщает РИА Новости.

Сальвадор Дали
CC BY-SA 2.0 / Pedro Layant / salvador dalí
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Отмечается, что местные власти намерены в 2021 году открыть в доме музей, посвященный жизни художника.

Музей расположится в доме номер 20 по улице Монтуриол, который был построен в 1898 году в стиле модерн. Сейчас там находятся офисные помещения, но в ближайшее время начнется реконструкция.

В испанском Фигерасе также есть знаменитый Театр-музей Дали, где собраны работы художника. В будущем мэрия планирует открыть еще один музей, посвященный ему – в доме Мас Рожер рядом с площадью Ла-Палмера, где он жил с родителями с восьмилетнего возраста.

Теги:
Испания, Сальвадор Дали


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