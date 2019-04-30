Netflix создаст сериал о спасении детей из пещеры в Таиланде

Об операции и судьбе спасенных школьников за прошедшие месяцы написаны более десяти книг на разных языках и подписано несколько контрактов на кинематографические права.

СУХУМ, 30 апр – Sputnik. Компания Netflix совместно с продюсерской группой Crazy Rich Asians, снимут сериал о драматичной спасательной операции, в результате которой были спасены школьники из таиландской юниорской футбольной команды "Лесные Вепри", запертые наводнением в одной из самых длинных пещер мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-портал Thaiger. © RUPTLY. Бывший монах, тренер, герой: кто уберег тайских детей

Грандиозная 18-дневная международная операция по спасению детей и их футбольного тренера из пещеры "Тхам Луанг" в северном Таиланде в июле прошлого года привлекла внимание всего мира, напоминает издание.

Интерес к истории спасения таиландских подростков способствовал созданию специальной компании-держателя прав на литературные и кинематографические воплощения истории двенадцати юных футболистов и их тренера. Главой ее стал 25-летний Эккапхон Чантхавонг, или "Эк", тренер "Вепрей", который провел все 18 дней вместе со своими воспитанниками в пещере, помог им выжить до прихода помощи, и покинул пещеру последним, пишет портал.

Проект, который будут совместно снимать американский режиссер Джонатан Мюррей Чу и таиландский режиссер Наттхавут Пхунприя, будет либо художественным сериалом, либо сериалом с элементами документального кино, говорится в сообщении.

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В фильме подростки из команды "Лесные Вепри" и их тренер в "перебивках" между игровыми сценами будут рассказывать свою реальную историю такой, какой они ее видят сами – со всеми страхами и ужасами, полной темнотой круглые сутки, с выживанием в течение девяти первых дней на кусочке печенья в день и каплях чистой воды, падающих со сталактитов, с затрудненным дыханием из-за снижения процента кислорода в воздухе пещеры, пишет издание.

Финансовые детали проекта его участники пока не объявляли, однако "Лесные Вепри" и их тренер еще до начала переговоров с Netflix заявляли, что 20% всего заработка с производства фильмов, посвященных их истории, будут отдавать на благотворительность, так как чувствуют глубокую благодарность тысячам людей, участвовавших в их спасении, и хотят использовать часть заработанных денег на оказание помощи тем, кто нуждается, как и они когда-то, сообщает Thaiger.