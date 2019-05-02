Незаконный ребенок и любимое дитя: тайна рождения Леонардо да Винчи

2019 год объявлен Годом Леонардо да Винчи, 2 мая исполняется 500 лет со дня смерти великого художника и ученого эпохи Возрождения.

СУХУМ, 2 мая - Sputnik. Итальянский художник, ученый, изобретатель, один из крупнейших представителей искусства Высокого Возрождения Леонардо да Винчи умер 2 мая 1519 года, во всем мире 2019 год объявлен годом "универсального человека", Леонардо.

В Италии уже стартовала большая выставочная программа — основные мероприятия пройдут во Флоренции и Милане. Масштабная экспозиция откроется осенью в Лувре.

© Sputnik / Томас Тхайцук Чирикба о матери Леонардо да Винчи: есть вероятность, что она абхазка

Еще один шаг к расшифровке кода да Винчи сделал бывший министр иностранных дел Абхазии, ученый Вячеслав Чирикба. В июне 2018 года в свет вышла книга под названием "Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи?". В ней Чирикба исследует абхазские корни матери Леонардо, предполагая, что она была белой рабыней с побережья Кавказа, и более того, возможно, была абхазкой.

Ученый объясняет, что на черноморском побережье в то время было 39 факторий, из них 19 в Абхазии. Главным экспортом, по его словам, были белые рабы, которые поставлялись на рынки Италии, Испании, Египта и Сирии.

На исследование этой теории его натолкнула прочитанная книга, в которой говорилось о Катерине абхазке, жившей во Флоренции и служившей домашней рабыней в доме у нотариуса, а отец Леонардо да Винчи был нотариусом. По словам Чирикба, Катерина-абхазка появилась в доме у нотариуса за три года до рождения Леонардо.

CC0 «Джоконда» — картина Леонардо да Винчи

Ученый подчеркивает, что его работа - историческое эссе, в котором изложена одна из самых многообещающих версий.

Исследователи продолжают изучать жизнь и творчество легендарного мастера, сообщая новые подробности его биографии.

В издательстве МИФ на русском языке выходит книга итальянского искусствоведа Алессандро Веццози "Леонардо да Винчи и его вселенная". С разрешения издательства РИА Новости публикует отрывок из работы одного из крупнейших знатоков творчества да Винчи.

Недавняя находка — документ, которым Антонио да Винчи, дед Леонардо, утверждает связь ребенка с семьей и устраняет таким образом все двусмысленности и мнимые тайны, связанные с детством художника.

Нам известно точное время, когда родился Леонардо: три часа ночи — через три часа после чтения молитвы Ave Maria (в современных сутках это 22 часа 30 минут), суббота, 15 апреля 1452 года...

Он родился не в законном браке, однако его появление на свет и происхождение не стали скрывать.

По всей видимости, это дитя считалось рожденным не во грехе, а в любви. И об этом напоминает серия анатомических рисунков Леонардо, дополненных комментариями художника.

Два отца, пять матерей и восемнадцать братьев

Все соседи съехались в поместье да Винчи, чтобы отпраздновать рождение Леонардо и окрестить его. Невероятно, но факт: у ребенка пять крестных матерей и пять крестных отцов, все из той же деревни. Среди них Ариго ди Джованни Тедеско, управляющий Ридольфи, аристократического флорентийского семейства, которому принадлежали земли и дома в Винчи. С самых первых дней ребенок принят в отцовском доме, что напротив ратуши, и никоим образом не исключается из семьи.

Мать мальчика зовут Катерина, фамилия ее до сих пор точно не известна. Благородных ли она кровей, как о том пишет первый биограф Леонардо? Или это дочь лесоруба Боскайоло ди Черетто Гуиди? С уверенностью можно сказать только одно: она из круга близких отца Леонардо.

Через несколько месяцев ее выдали замуж, но не за сера Пьеро, а за его друга, Антонио ди Пьеро Бути дель Вакка да Винчи. Он работал в гончарной мастерской монастыря Святого мученика Петра. (Позднее отец Леонардо и его дядя Франческо восстановят эту обитель и будут ею управлять.)

© AFP 2019 / GABRIEL BOUYS Раскрыта тайна самой дорогой картины Леонардо Да Винчи

Антонио дель Вакка носит красноречивое прозвище Аккаттабрига (Спорщик). Супруги уезжают в Кампо-Дзеппи, что в соседнем приходе Сан-Панталео. Через год после Леонардо Катерина родила девочку Пьеру, а затем еще четверых детей. Отец Леонардо — сер Пьеро Фруозино ди Антонио да Винчи. Ему двадцать пять лет, и как минимум уже четыре года он служит нотариусом, в основном в Пизе и Флоренции.

Через несколько месяцев после рождения Леонардо он женился на шестнадцатилетней Альбьере дельи Амадори, девушке из богатой флорентийской семьи. В 1464 году во Флоренции она умерла при родах. На следующий год сер Пьеро снова вступил в брак.

Его новая жена, Франческа ди сер Джулиано Ланфредини, умерла в 1473 году, не оставив детей. Антонио, первый брат Леонардо по отцовской линии, появился на свет в 1477 году. Его матери Маргарите ди Франческо ди Джакопо на тот момент было восемнадцать лет, впоследствии она родила еще пятерых детей.

CC0 Чертежи Леонардо да Винчи

Наконец в 1485 году сер Пьеро женился на Лукреции ди Гульельмо Кортигиани, от которой у него будет семеро детей. Пятидесятипятилетний Леонардо обращался к ней "дорогая и милая мама".

Винчи: имя и эмблема

Леонардо был незаконнорожденным, однако в архивных документах он всегда упоминается как ди сер Пьеро да Винчи, то есть сын Пьеро да Винчи. Под этой фамилией его, двадцатилетнего профессионального художника, внесли в реестр Гильдии святого Луки.

"Да Винчи" не означает, что он родился в деревне Винчи. Родись он во Флоренции, его бы назвали так же.

Семья Да Винчи связана с этой местностью с XIII века. Прадед Леонардо, тоже сер Пьеро да Винчи, был известен как нотариус, хранитель печати и посол Флорентийской республики. Винчи — сельская коммуна.

Территорию между Монтальбано и долиной Арно занимали сначала этруски, потом римляне. Здесь находятся средневековый замок графов Гвиди, церковь Санта-Кроче, богадельня и немногочисленные дома.

"Винчи — это замок, происхождение которого восходит к гигантам. С великой яростью и гордыней ополчились они против неба, которое наказало их и пристыдило". Эта цитата из приложения к старинным уставам коммуны напоминает басни, сочиненные Леонардо.

© AP Photo. Luis Benavides Раскрыта тайна загадочной улыбки Джоконды

В небольших нравоучительных аллегориях о наказании гордыни он использует вычурные театральные метафоры, смешивает научные знания и народную мудрость.

Один из примеров — "метеорологическое" определение морской воды, которая вознамерилась вознестись выше небес, однако пролилась дождем и в наказание была поглощена землей, где и несла покаяние.

Фамилия Винчи происходит от vinchi. Так называют ивовые прутья, которые растут по берегу ручья Винчо. В тосканских деревнях их используют для плетения. Переплетенные прутья как напоминание о фамилии отца и родной земле стали эмблемой Леонардо: этот узор присутствует в его рукописях и некоторых картинах, например "Даме с горностаем" и "Джоконде".

Любознательность и крестьянский быт

В детстве в воспитании Леонардо практика преобладала над теорией. Он жил в семье нотариуса, при этом постоянно контактировал с селянами, делавшими вино, масло, муку, и знал о крестьянском быте не понаслышке.

Его дед Антонио владел землями, которые иногда обрабатывал своими руками. Любимый дядя Франческо приобрел мельницу, а брат Джованни стал трактирщиком и мясником. Будущий изобретатель механических конструкций всматривается в землю под ногами, в "мельчайшие капли росы" — и стремится понять природу Вселенной.

Левша

С малых лет у Леонардо был так называемый зеркальный почерк: он держал перо в левой руке, а строчки начинались справа — как в письменах древних цивилизаций. В наше время так пишут, например, арабы и евреи.

Чаще всего в тетрадях он сначала заполнял правую страницу, затем левую. Однако в этих записях нет никакого скрытого, а тем более "дьявольского" смысла.

© Sputnik / РИА Новости Скульптура "Леонардо да Винчи". Художник Андрей Петрович Файдыш-Крандиевский

Довольно часто встречающуюся особенность письма не стали корректировать в детстве. Это свидетельствует одновременно и о свободе воспитания, и о его ограниченности — незаконнорожденный сын не получает системного образования.

"Нормальный" почерк дается Леонардо не так легко. Он пользуется "общепринятым" методом, если важна четкость изложения: например, в обозначениях на топографических картах, в записи о смерти отца.

Свои официальные и личные письма Леонардо также старательно выписывает. Рисует же он обеими руками. Возможно, из этой способности проистекают особые проницательность, восприятие, дар рисовальщика и чертежника. По мнению графологов, зеркальный почерк говорит о сильном стремлении к власти.