Ансамбль "Марух" стал лауреатом первой степени на фестивале в Крыму

XV Международный фестиваль-конкурс "Дорогами успеха" проходил в городе Алушта в Крыму с 1 по 4 мая.

СУХУМ, 4 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ансамбль "Марух" из Гулрыпша стал лауреатом первой степени XV Международного фестиваля-конкурса "Дорогами успеха" в Крыму, сказал корреспонденту Sputnik художественный руководитель коллектива Лери Адлейба.

"Мы участвовали в номинации "Народный танец", представили два номера и по результатам заняли первое место. Было очень много коллективов с Северного Кавказа, из Южной Осетии и других мест, фестиваль был хорошо организован", - добавил он.

По его словам, зрители фестиваля хорошо принимали всех участников, в том числе и коллектив из Абхазии, они остались довольны ярким и красочным выступлением ансамбля "Марух".

© Фото : предоставлено Хаджаратом Шамба "Марух" из Гулрыпша победил на фестивале в Санкт-Петербурге

Ансамбль "Марух" состоит из участников, которым от 10 до 14 лет, сообщил художественный руководитель. "Каждый фестиваль дает уйму положительных эмоций и адреналина, детишки очень хорошо выступили", - говорит он.

В фестивале участвовали детские и молодежные творческие коллективы и солисты всех жанров и направлений из России и других стран мира. В программе фестиваля были конкурсные выступления по номинациям, мастер-классы, круглые столы, развлекательная и экскурсионная программа по Алуште.

Цель фестиваля-конкурса "Дорогами успеха" – способствовать формированию активной гражданской позиции у детей и молодежи через патриотическое воспитание и творчество, укреплению дружбы народов и межнационального согласия.

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Ансамбль "Марух" был создан в 2008 году при Доме культуры Гулрыпшского района. Само название коллектива происходит от Марухского перевала, который расположен на территории этого района.