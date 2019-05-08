Ушел из жизни композитор Евгений Крылатов

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Композитор Евгений Крылатов умер в возрасте 85 лет в Москве, сообщил телеведущий Андрей Малахов в своем официальном Twitter-аккаунте.
"Сегодня не стало композитора Евгения Крылатова. Автора хитов "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко", - написал Малахов.
Память о композиторе Евгении Крылатове будет увековечена в Москве, рассказал РИА Новости депутат Московской городской думы Евгений Герасимов.
"Мой близкий друг, работали с ним. Конечно, будет увековечена его память. Он удивительный композитор, его музыку можно отличить среди других ", - сказал Герасимов.
Народный артист России, композитор таких произведений, как "Прекрасное далеко", "Крылатые качели" и "Три белых коня" Евгений Крылатов родился в 1934 году. Окончил Московскую консерваторию. В 1982 году стал лауреатом Государственной премии СССР, а в 1994 году получил звание Народного артиста Российской Федерации.
Композитор написал музыку более чем к 160 фильмам и мультфильмам.