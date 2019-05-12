Корифей абхазской литературы: 102 года со дня рождения Баграта Шинкуба

О том, какие произведения Баграта Шинкуба попали в золотой фонд абхазской литературы, какой роман писателя оказал сильное влияние на читателей, какие произведения и знакомства принесли ему известность, читайте в материале Sputnik.

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12 мая 1917 года родился Народный поэт, автор множества сборников стихов, исторического романа "Последний из ушедших", поэмы "Песнь о скале" и многих других произведений Баграт Шинкуба.

Явление в абхазской литературе

XX век дал абхазской поэзии целое созвездие блестящих поэтов, но, по словам народного поэта Абхазии Мушни Ласурия, среди них ярче всех сияют три звезды: основоположник национальной литературы Дмитрий Гулиа, Иуа Когония и гениальный Баграт Шинкуба.

"Они стали тем треножником, на котором стоит и будет вечно стоять абхазская литература. Баграт Шинкуба трудился в разных областях и за жизнь, отведенную ему судьбой, безгранично много успел. Но, безусловно, главное достижение – блестящая поэзия и светлое слово", — отметил Ласуриа.

Новый уровень

Мушни Ласуриа уверен, что Баграт Шинкуба вывел абхазскую поэзию до уровня тысячелетней истории европейского классического стихосложения.

"Наделенный большим природным талантом, совсем еще юношей поэт осознал безграничную силу слова и с высокими помыслами посвятил себя ему. Неслучайно, как один из представителей великих поэтов Кавказа, он принял участие в Европейском форуме поэтов, проходившем в 1970 году в Венгрии. Несмотря на то, что он назывался Европейским, там присутствовали лучшие поэты мира", — рассказал Ласуриа.

Народный поэт отмечает, что с первого опубликованного стихотворения Баграт Шинкуба предстает перед читателями как вполне зрелый автор безупречных лирических произведений.

© Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба "Абхазский Пушкин": поэты и ученые о Баграте Шинкуба

"Это явление удивительное и уникальное не только у нас, но и в мировой поэзии. В 13, 15, 20 лет никогда не бывая за пределами Абхазии, он создает такие шедевры, как "Колыбельная махаджиров", "Шьардаамта" ("Многие лета")", — подчеркнул он.

Золотой фонд поэзии

Наряду с оригинальными произведениями, в золотой фонд абхазской поэзии вошли классические переводы Баграта Шинкуба произведений Пушкина, Руставели, Бараташвили, Гете, Гейне, Байрона, Мицкевича, Шандора Петефи, Георгия Ачба и других авторов, подчеркнул Ласуриа.

"Все поколения читателей эти переводы, как и произведения самого автора, запомнили наизусть", — добавил он.

Что касается эпических произведений автора, то его первый роман "Мои земляки", оказал сильное влияние на абхазскую поэзию.

"В "Песне о скале", созданные рукой мастера образы оказались значительными не только для того времени, но и для будущего, это касается и других бессмертных баллад и поэм, таких как "Младенец", "Свирель", "Рица", "Яйрума", — считает Ласуриа.

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Определяющие произведения

Одними из главных, определяющих произведений писателя, способствовавших его широкой известности, стали его романы "Последний из ушедших" и "Рассеченный камень".

"Последний из ушедших" переведен почти на все основные литературные языки мира, прежде всего русский и английский. Широко обсуждавшие его зарубежные критики единогласно отмечали, что великий абхазский писатель своим произведением возвел памятник одному из исчезнувших народов", — отметил Ласуриа.

Безгарничны заслуги Баграта Шинкуба в сохранении фольклора, перед абхазской наукой, национальным театром и писательским сообществом.

"Баграт Васильевич более 50 лет отдал общественной работе. Из них свыше 20 лет был одним из руководителей республики. В конце 1940-х годов он встал на путь политика, общественного деятеля. В 1947 году вместе со старшими товарищами Константином Шакрыл и Георгием Дзидзариа был одним из авторов письма абхазов партийному руководству", — сказал он.

© Фото : из архива музея им. Баграта Шинкуба Баграт Шинкуба: путеводная звезда абхазской поэзии

В 1958-1978 годах, занимая высокое положение в республике, Баграт Шинкуба способствовал становлению литературы и искусства Абхазии.

"Во время грузино-абхазской войны он был одним из первых, кто осудил оккупацию, разоблачая агрессоров. В поэзии ему выпало счастье не только осуждать захватчиков, но и воспевать победу нашего народа", — говорит Ласуриа.

По справедливому замечанию Мушни Ласуриа, книги Баграта Шинкуба не только есть в каждом доме, но их читают и знают наизусть.

"Народ относился к нему с большим уважением, и, как у нас говорят, он был тем, перед кем стелют бурку. Будучи юношей, Баграт Шинкуба писал о том, что если упадет одна звезда, то на ее месте засияет другая. И все-таки, писал он, звезды будут светить не одинаково. Я уверен, что на небосклоне абхазской поэзии из века в век ярчайшей будет звезда Баграта", — уверен Ласуриа.

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Шинкуба и фольклор

Доктор филологических наук, профессор Шота Салакая, отмечая глубокую связь творчества Баграта Шинкуба с устным народным творчеством и подчеркивая многогранность творческой личности поэта, сказал, что Шинкуба был блестящим знатоком и собирателем фольклора.

"Связь Баграта Шинкуба с абхазской литературой очень многогранна. Но он сам очень воодушевленно говорил о том, что лучшим временем для него является то, когда с бумагой и ручкой записывал фольклорные материалы, передвигаясь от одного села к другому, от одного двора к другому. Встречи с народными сказителями он считал счастьем для себя. Это, конечно, не означает, что свои лирические произведения, прозу ценил меньше, конечно же, нет, но основой, истоком для своего творчества он считал именно устное народное творчество", — отметил фольклорист Шота Салакая.

Первые строки Баграта Шинкуба были основаны на фольклоре, отмечает Салакая. Собранные в экспедициях материалы, в которые входили и героический эпос абхазов, и различные истории, записанные по всей Абхазии, Баграт Шинкуба печатал в книгах и журналах. Таким образом он после себя оставил бесценный материал народного слова, который по крупицам собирал многие годы, отмечает Шота Салакая.

Знаменитые друзья

Сын поэта – Бенур Шинкуба признается, что таланта отца не унаследовал, но литературные гены не исчезли бесследно. Поэзией увлекается внук великого поэта.

Бенур Багратович поделился, что отец с большим удовольствием читал стихи, когда семья собиралась у очага.

"Он читал стихи, а я стоял перед ним, когда он заканчивал читать, говорил мне, чтобы я посмотрел на огонь, и добавлял, что этот огонь никогда не должен погаснуть. Если он погаснет, это самое худшее для меня, он всегда говорил об этом, огонь для абхазов очень важный элемент. Он об этом говорил и своим внукам", — подчеркнул сын Народного поэта.

Бенур Шинкуба рассказал, что в доме отца бывали знаменитые писатели, в числе которых был Александр Твардовский.

"Когда Твардовского уволили из журнала "Новый мир" он приехал в Члоу и жил там месяц вместе со своей женой. Тогда там жили многие участники Великой Отечественной войны, они приходили к нему, он записывал воспоминания об их участии в войне", — сказал он.

Кроме того, к Баграту Шинкуба в село приезжал Константин Симонов.

"Симонов научился абхазскому этикету за столом, отец иногда говорил, что его нужно сделать тамадой, так хорошо Симонов изучил наше застолье. Он четко знал последовательность тостов и с большим талантом проводил столы", — отметил Бенур Шинкуба.

Баграт Шинкуба предпочитал абхазскую кухню, на столе он хотел видеть мамалыгу, фасоль, мясо.

"Он любил красное вино, у нас было много винограда, он поднимал тост и обращаясь к всевышнему, стоя лицом по направлению к Моквскому храму, произносил тост", — сказал он.

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По рассказу Бенура Шинкуба, отец всегда стремился помогать подрастающему поколению.

"Он поддерживал талантливую молодежь, он отправлял их на учебу. Сейчас некоторые при встрече вспоминают, что при поддержке отца им удалось получить образование, для отца это было очень важно", — подчеркнул он.

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.