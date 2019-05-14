Фестиваль хореографических коллективов "Адзыхь" пройдет в Сухуме

Фестиваль "Адзыхь" пройдет 16 и 17 мая, начало конкурса в 12:00, гала-концерт в оба конкурсных дня начнется в 18:00.

СУХУМ, 14 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. XXII Республиканский фестиваль-конкурс детско-юношеских хореографических коллективов "Адзыхь" пройдет в Государственной филармонии, сказал в интервью Sputnik директор Центра народного творчества республики Нури Кварчия.

"Мы разделили участников на две возрастные категории, первая группа от шести до 12 лет, они выступят в первый день фестиваля. Для взрослых конкурс состоится на следующий день, 17 мая, возраст участников от 12 и выше. Вход на конкурсные концерты свободный", - сообщил он.

В конкурсе предусмотрено несколько номинаций: абхазский народный танец, современный эстрадный танец, парный танец, сольные номера, танцы народов мира.

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"По всем этим номинациям будут определены лучшие, которые будут награждены соответствующими дипломами и памятными призами. В этом году, кроме абхазских коллективов, в фестивале принимают участие танцевальные коллективы из России, это говорит о том, что наш конкурс приобретает статус международного, хотя мы его так не называем", - говорит Кварчия.

Основная цель мероприятия – приобщение молодежи к лучшим образцам национальной хореографии, пропаганда искусства.

"Лучшие коллективы мы будем рекомендовать на участие в международных фестивалях и конкурсах, будем следить за ростом отдельных исполнителей, которых также будем рекомендовать учебным заведениям. Мы внимательно следим за работой коллективов, за теми новшествами, которые они вносят в свою работу. В рамках нашего конкурса мы проведем мастер-класс, круглый стол. На круглом столе подведем итоги, где жюри выскажет свои замечания и предложения", - сказал он.

О том, кто входит в состав жюри, пока держится в тайне, однако это ведущие артисты, участники государственных ансамблей.

В XXII Республиканском фестивале-конкурсе детско-юношеских хореографических коллективов "Адзыхь" примут участие более тридцати танцевальных ансамблей.