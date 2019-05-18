Причем здесь физика: как вычислить фальшивые картины ван Гога и Кандинского

В последние годы в историю и искусствоведение все больше проникают химия, физика и другие точные науки, позволяющие увидеть внутри артефактов и памятников искусства то, что было потеряно по воле времени или по воле их творцов.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Физики и искусствоведы из США разработали методику, позволяющую фактически мгновенно вычислять подделки картин известных экспрессионистов начала XX века, таких как Василий Кандинский, Винсент ван Гог, Эдвард Мунк и другие, облучая их лазером, пишет РИА Новости со ссылкой на журнал Science Advances.

"Рынок шедевров искусства сейчас находится в тяжелом состоянии. Недавний скандал, связанный с галереей Кнедлера, продавшей коллекционерам сразу несколько подделанных работ экспрессионистов за десятки миллионов долларов, сделал и музеи, и ценителей искусства крайне осторожными. Наша методика позволит им легко оценивать возраст и происхождение уже известных и новых работ этих художников", — заявила Корина Рогге (Corina Rogge) из Музея изобразительного искусства в Хьюстоне (США).

По зубам любой секрет и любая подделка

Химия, физика и другие точные науки не раз приходили на помощь искусствоведам и историкам.

Недавно британские археологи смогли получить фотографии монет, содержавшихся в запечатанной коробке времен владычества Древнего Рима, не открывая ее, а также прочитать обгоревшие папирусы из Помпей. Аналогичным образом были найдены тайные портреты на картинах Рембрандта и Эдгара Дега, а также раскрыты секреты химического состава красок британских живописцев 19 века.

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Эти же методы позволяют "вычислять" возраст картин и находить даже самые изощренные подделки. К примеру, четыре года назад ученые нашли намеки на то, что знаменитое полотно "Медумские гуси", считавшееся своеобразной "Моной Лизой" Древнего Египта, было подделано итальянским "черным археологом" в конце 19 века.

Чуть раньше физики разоблачили подделку картины Фернана Леже, французского модерниста, измерив доли изотопов углерода в ее полотне, а совсем недавно большой коллектив историков и представителей естественных наук выяснил, что часть знаменитых свитков Мертвого моря была фальшивками, проанализировав химический состав их чернил.

Проблемные художники XX века и их белая краска

Большие проблемы, как отмечает Рогге, возникают у ученых с картинами, написанными в начале прошлого столетия. Экспрессионисты, импрессионисты и другие художники того времени использовали почти современные краски, чей химический состав и структура очень близки к тому, что используют живописцы сегодня. Это открывает большой простор для авторов фальшивок, так как отличить их работу от оригиналов на химическом или изотопном уровне достаточно сложно.

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Рогге и ее коллега Джулия Арсланоглу (Julie Arslanoglu) из Метрополитен-музея в Нью-Йорке (США) открыли достаточно простой и безопасный для картин способ обнаружения подделок, изучая химические свойства белых красок на базе двуокиси титана.

Эти пигменты, как отмечают ученые, появились в начале XX века и достаточно быстро стали популярными среди экпрессионистов, а потом и среди других представителей других течений современной живописи. Методика их изготовления заметно поменялась за последние сто лет, однако у физиков и химиков не было надежных индикаторов того, как именно она была произведена.

Изначально, как отмечают Арсланоглу и Рогге, белая краска изготовлялась в ходе сложной химической реакции, во время которой промышленники или сами художники смешивали ильменит, соединение титана, железа и кислорода, с сульфатами кальция и бария. Эта смесь постепенно осаждалась на дне сосуда, формируя чистую двуокись титана. Позже пигмент начали изготовлять "напрямую", минуя фазу совместного осаждения.

Американские искусствоведы выяснили, что отличает "древнюю" и современную белую краску, "обстреливая" картины разных эпох при помощи лазера и наблюдая за тем, как меняется спектр его луча при отражении от полотна.