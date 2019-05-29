Писатель Орхан Памук намерен открыть в Турции музей Анны Карениной

СУХУМ, 29 мая - Sputnik. Лауреат Нобелевской премии по литературе Орхан Памук рассказал РИА Новости, что хочет создать по примеру "Музея невинности" в Стамбуле музей Анны Карениной, героини одноименного романа Льва Толстого.

"Я очень хочу открыть музей Анны Карениной. Мой роман "Музей невинности" был написан изначально с мыслью о последующем создании музея на его основе. Но "Анна Каренина" была написана как роман, и о музее Толстой не думал. Но я вот думаю: если сделать музей Анны Карениной, поместить туда ее платья. Набоков нарисовал вагон поезда, в который садилась Анна, и красную сумочку, которую она держала в руке. Можно показать в этом музее русскую действительность, которая окружала Анну в 70-х годах XIX века", - сказал писатель.

По мнению Памука, он "открыл для себя некую вещь, благодаря своему опыту: роман может быть представлен с описываемыми в нем вещами в отдельном музее".

"Где-то можно использовать особую технику представления, я называю ее "машинка черного света". Свет не может быть черным, это оксюморон. Например, есть главы, где нечего показывать из вещей. Вот для этого я и использую подобные наработки", - резюмировал Нобелевский лауреат.

CC0 Музей невинности

"Музей невинности", созданный Памуком по его одноименной книге, открылся в Стамбуле в 2012 году в районе, где происходит действие романа. В книге рассказывается об истории любви богатого стамбульца Кемаля, влюбившегося в свою дальнюю и бедную родственницу Фюсун.

Книги турецкого писателя переведены более чем на 50 языков, романы "Снег", "Стамбул. Город воспоминаний", "Мои странные мысли", "Джевдет-бей и сыновья", "Белая крепость", "Музей невинности" и другие издавались в России.