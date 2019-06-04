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Музыкант Боб Дилан

Трейлер фильма Скорсезе о Бобе Дилане опубликован в Сети

© AFP 2019 / FRED TANNEAU
Культура
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Это второй фильм Мартина Скорсезе о великом американском поэте и музыканте. Первый фильм "Нет пути домой" вышел на экраны в 2005 году.

СУХУМ, 4 июн — Sputnik. В YouTube на официальном канале Netflix опубликован трейлер нового документального "лихорадочного сна" Мартина Скорсезе о концертном туре музыканта Боба Дилана, передает РИА Новости.

Эксклюзивные интервью, уникальные архивные кадры с концертов, ранее не известный музыкальный материал - все это и многое другое вошло в фильм Мартина Скорсезе "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese", сообщает журнал Variety.

Концертный тур Rolling Thunder Revue состоялся в 1975 -1976 годах. В нем участвовали многие звезды фолка тех лет. Предполагается, что в фильме зрители увидят не только документальные, но и игровые съемки, а также интервью почти всех участников Rolling Thunder Revue, которые взял для фильма продюсер Боба Дилана Джефф Розен.

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Премьера картины "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story By Martin Scorsese" состоится на Netflix 12 июня.

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Теги:
Мартин Скорсезе, Боб Дилан (Роберт Циммерман)


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