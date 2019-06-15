Ушел из жизни итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

СУХУМ, 15 июн — Sputnik. всемирно известный итальянский режиссер театра и кино Франко Дзеффирелли умер в своем доме в Риме, передает РИА Новости со ссылкой на представителей фонда, который носил имя маэстро.

"Несколько минут назад спокойно остановилось сердце Франко Дзеффирелли. Кончина последовала после продолжительной болезни. Информация о месте и дате похорон последует. Маэстро упокоится на кладбище Porte Sante во Флоренции", — говорится в сообщении на сайте Фонда Дзеффирелли.

Франко Дзеффирелли родился во Флоренции в 1923 году. Сначала учился на архитектора, но учебу пришлось прервать из-за Второй мировой войны, во время которой Дзеффирелли был партизаном итальянского Движения сопротивления, а затем — переводчиком шотландской гвардии.

После Дзеффирелли увлекся театром и кино: играл в университетском театре, работал театральным художником, делал декорации и костюмы для фильмов и спектаклей Лукино Висконти. Эта работа принесла ему известность, и в 1953 Дзеффирелли пригласили в La Scala как художника для постановки "Золушки" Россини.

Но Дзеффирелли стал режиссером этого спектакля, который в результате имел большой успех. В дальнейшем он ставил оперы в La Scala, Covent Garden, Metropolitan Opera, Венской и Римской опере.

В кино он дебютировал в 1957 году короткометражным фильмом "Кемпинг". Популярность ему принесли экранизации Шекспира: "Укрощение строптивой" (1967) и "Ромео и Джульетта" (1968). За "Ромео и Джульетту" он был номинирован на "Оскар" как лучший режиссер, фильм получил приз за лучшие костюмы и операторскую работу.

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Среди работ Дзеффирелли — "Брат Солнце, сестра Луна" о жизни средневекового святого Франциска Ассизского, "Иисус из Назарета", снятый по заказу Ватикана, мелодрама "Чемпион", киноадаптации опер, в том числе "Паяцев", "Травиаты", Отелло". Затем последовали экранизация "Гамлета", "Воробей" и "Джейн Эйр", а также "Чай с Муссолини". Последний фильм — "Каллас навсегда" — Дзеффирелли снял в 2002 году.