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Здание школы в США, где снимали "Твин Пикс", снесут

© Foto / ABC (1990—1991) Showtime (2017)
Культура
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Школу, в которой были отсняты многие сцены из сериала Дэвида Линча "Твин Пикс", снесут.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Здание американской средней школы Mount Si, расположенной в долине Сноквалми в штате Вашингтон, в которой снимались сцены из сериала "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча, снесут 5 июля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал Dazed.

Ранее, 4 июня, стало известно, что Американская академия киноискусств вручит почетный «Оскар» Дэвиду Линчу за выдающийся вклад в мировой кинематограф.

Сериал "Твин Пикс" вышел в 1990 году. Действие картины происходило в небольшом городке в штате Вашингтон. Сюжет крутился вокруг расследования убийства старшеклассницы Лоры Палмер спецагентом ФБР Дейлом Купером — его сыграл Кайл Маклахлен.

"Твин Пикс" считается одним из величайших телесериалов в истории и включен в многочисленные списки и рейтинги. Журнал Time включил шоу в рейтинг "100 величайших телешоу в истории".

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Теги:
Дэвид Линч, США, Твин Пикс


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