Здание школы в США, где снимали "Твин Пикс", снесут

Школу, в которой были отсняты многие сцены из сериала Дэвида Линча "Твин Пикс", снесут.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik. Здание американской средней школы Mount Si, расположенной в долине Сноквалми в штате Вашингтон, в которой снимались сцены из сериала "Твин Пикс" режиссера Дэвида Линча, снесут 5 июля, сообщает газета "Известия" со ссылкой на портал Dazed.

Ранее, 4 июня, стало известно, что Американская академия киноискусств вручит почетный «Оскар» Дэвиду Линчу за выдающийся вклад в мировой кинематограф.

Today is the last day of #TwinPeaks High School. It’s doors will shut soon and demolition begins July 5th. Here are a few pictures taken during its final hours by @grrlskout. Thank you for sharing, this high school will live on forever in our memories. So will Norma and Ed. pic.twitter.com/eY4UqUmUrr — Aaron Cohen (@ImoveCar) 14 июня 2019 г.

Сериал "Твин Пикс" вышел в 1990 году. Действие картины происходило в небольшом городке в штате Вашингтон. Сюжет крутился вокруг расследования убийства старшеклассницы Лоры Палмер спецагентом ФБР Дейлом Купером — его сыграл Кайл Маклахлен.

"Твин Пикс" считается одним из величайших телесериалов в истории и включен в многочисленные списки и рейтинги. Журнал Time включил шоу в рейтинг "100 величайших телешоу в истории".