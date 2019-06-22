Женщина с тысячью лиц: Мерил Стрип отмечает юбилей

СУХУМ, 22 июн — Sputnik. Актриса, которой восхищаются коллеги, а режиссеры почитают за великую удачу заполучить ее к себе в картину, — Мерил Стрип родилась 70 лет назад 22 июня 1949 года. Несколько фактов из биографии голливудской звезды, которую мы все так любим, — в материале Светланы Вовк для РИА Новости.

У Мерил Стрип нет проходных ролей, потому что она не позволяет себе халтурить даже в эпизодах. Казалось бы, когда одно твое имя гарантированно привлекает внимание к фильму, можно и расслабиться. Но нет. Актриса училась говорить с разными акцентами ("Мосты округа Мэдисон" — с итальянским, "Выбор Софи" — с польским, "Железная леди" — с британским), по шесть часов в день играла на скрипке перед съемками в картине "Музыка сердца", а после того как чуть не утонула на съемках триллера "Дикая река", без промедления вернулась к прерванной работе.

© AFP 2019 / Robyn Beck Актриса Мерил Стрип на красной дорожке церемонии "Оскар"

Мерил Стрип — противница диет, гламура и роскоши. Хотя ради роли в фильме "Дьявол носит Prada" ей пришлось скинуть около восьми килограммов, облачиться в одежду самых известных дизайнеров и даже надеть парик. Актриса называет звездные вечеринки "пустой тратой времени" и миллионные гонорары предпочитает тратить не на бесконечное пополнение гардероба, а на благотворительность.

© AP Photo. Invision/Chris Pizzello Американские актрисы Мерил Стрис и Виола Дэвис на церемонии вручения премии Гильдии киноактеров США в Лос-Анджелесе

Она говорит, что похожа на Шона Пенна. К своей внешности явно относится с иронией. Когда-то давно Мерил Стрип пришлось выслушать нелестный отзыв о себе от продюсера фильма "Кинг-Конг". Он сказал по-итальянски, думая, что актриса ничего не понимает: "Зачем ты прислал мне эту свинью? Эта женщина уродлива". А Стрип ответила на хорошем итальянском, что ей жаль его разочаровывать. Мерил Стрип убеждена, что пластические операции и ботокс — не лучший выбор для актрисы, ведь лицо — это рабочий инструмент. Она считает, что ее красота на экране зависит от освещения во время съемок.

© REUTERS / Mario Anzuoni Актриса Мерил Стрип с премией Сесиля Б. Де Милля за выдающиеся заслуги в кинематографе на 74-ой премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе

Мерил Стрип — одна из тех редких женщин, которые сумели совместить блестящую творческую карьеру и крепкую семью. Актриса почти 40 лет замужем за одним мужчиной, у них три дочери и сын. При этом ее муж — тоже творческий человек, американский скульптор Дон Гаммер. Со свойственным ей юмором Стрип раскрывает секрет семейного счастья: "Добрая воля, некоторая гибкость и умение иногда заткнуться". Во многих интервью она говорила, что работа для нее только хобби, а главным в жизни всегда была семья.

© AP Photo. Pier Paolo Cito Американская актриса Мерил Стрип с мужем Доном Гаммером

Она — одна из голливудских интеллектуалок и умниц. Бакалавр искусств по специализации "Драма", магистр изобразительного искусства. Любимый русский писатель — Чехов. Играла в постановках по Достоевскому и Шекспиру. Актриса входит в состав Американской академии искусства и литературы, удостоена почетного звания доктора искусствоведения в Гарвардском университете.