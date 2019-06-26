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Гала-концерт вокального конкурса Абжьы зхоу

Самые "голосистые": стали известны победители конкурса "Абжьы зхоу"

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Гала-концерт музыкального конкурса "Абжьы зхоу", в котором приняли участие 16 певцов из районов Абхазии, состоялся в Абхазской государственной филармонии 26 июня.

СУХУМ, 26 июня - Sputnik, Асмат Цвижба. Главный приз музыкального конкурса - звание "Абжьы зхоу" получила певица из Пицунды Мира Ахба, сообщила Sputnik креативный директор конкурса Ада Адлейба.

© Sputnik / Томас Тхайцук
На сцене "иностранцы": второй день вокального конкурса "Абжьы зхоу"

В ходе конкурса были также выбраны трое победителей из двух возрастных групп. Первое место в старшей группе заняла исполнительница из Очамчыры Валерия Перцхелия, второе место досталось Левану Пхаладзе, "бронза" у Николь Анкваб. В младшей группе первой стала Валерия Кетия, второе место за Аланом Кархалава, третьей стала Алиса Бутба. 

Победители определялись путем сложения голосов жюри, полученных конкурсантами в течение двух конкурсных дней. 

"Мира Ахба и Валерия Перцхелия набрали одинаковое количество баллов. Однако председатель жюри Анри Гумба принял решение присудить звание "Абжьы зхоу" исполнительнице из Пицунды, а первое место конкурса отдать Валерии", - объяснила Адлейба.

Приз зрительских симпатий достался юной певице Раде Квициния-Адлейба, именно при исполнении композиции этой исполнительницы зал реагировал активнее всего.

Первый день вокального конкурса Абжьы зхоу
© Sputnik / Томас Тхайцук
Дебют на абхазском: как прошел первый день вокального конкурса "Абжьы зхоу"

Финал музыкального конкурса "Абжьы зхоу" проходил в три конкурсных дня. В первый день юные исполнители представили на суд жюри песни на абхазском языке, во второй день исполнили иностранные композиции. На гала-концерте были показаны номера, которые получили максимальное количество баллов в течение двух конкурсных дней. 

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Обладатели первых мест получат право на съемку собственных клипов у абхазских клипмейкеров.

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