"Парад" спектаклей и органный вечер: культурные события в Абхазии

Афиша культурных событий Абхазии с 15 по 21 июля
РУСДРАМ
16 и 17 июля в 19:00 на сцене РУСДРАМа спектакль режиссера Антона Киселюса "Все мои сыновья". История о любви, предательстве и прощении по одноименной пьесе Артура Миллера.
19 июля в 19:00 "Клинический случай" в театре не оставит зрителя равнодушным. Герои постановки пытаются разобраться в жизни и выйти "сухими" из собственной лжи.
20 июля в 12:00 сводите детей на добрую "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком", а в 19:00 в арт-фойе РУСДРАМа концерт певицы Мадины Кварацхелия. В сопровождении фортепиано, гитары и других музыкальных инструментов прозвучат песни из репертуара певицы, а также мировые хиты.
Абхазский драмтеатр
16 июля в 19:00 в Абхаздраме покажут постановку Мадины Аргун "Дом Бернарды Альбы" . История, рассказанная Федерико Гарсиа Лоркой, повествует о таких извечных величинах бытия как власть и угнетение, тюрьма и свобода, страсть и соперничество, жизнь и смерть.
18 июля в 19:00 в театре вечер юмора "Алаф Ашта".
Абхазский государственный молодежный театр
17 июля в 19:00 на сцене Абхазского драматического театра Молодежный театр покажет комедию "Требуется лжец". Молодой и амбициозный предприниматель пытается занять важную должность, но путается в собственной лжи.
Гал
19 июля в 19:00 в Доме культуры Гала представят спектакль "Махаз" по одноименной повести Фазиля Искандера.
Пицунда
18 июля в 17:00 в Пицундском храме традиционный органный вечер и выступление Государственного камерного оркестра Абхазии.