"Парад" спектаклей и органный вечер: культурные события в Абхазии

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий Абхазии с 15 по 21 июля

РУСДРАМ

16 и 17 июля в 19:00 на сцене РУСДРАМа спектакль режиссера Антона Киселюса "Все мои сыновья". История о любви, предательстве и прощении по одноименной пьесе Артура Миллера.

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль "Все мои сыновья"

19 июля в 19:00 "Клинический случай" в театре не оставит зрителя равнодушным. Герои постановки пытаются разобраться в жизни и выйти "сухими" из собственной лжи.

20 июля в 12:00 сводите детей на добрую "Сказку о том, как волк Абга стал рыбаком", а в 19:00 в арт-фойе РУСДРАМа концерт певицы Мадины Кварацхелия. В сопровождении фортепиано, гитары и других музыкальных инструментов прозвучат песни из репертуара певицы, а также мировые хиты.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Волк Абга"

Абхазский драмтеатр

16 июля в 19:00 в Абхаздраме покажут постановку Мадины Аргун "Дом Бернарды Альбы" . История, рассказанная Федерико Гарсиа Лоркой, повествует о таких извечных величинах бытия как власть и угнетение, тюрьма и свобода, страсть и соперничество, жизнь и смерть.

© Sputnik / Илона Хварцкия Спектакль "Дом Бернарды Альбы"

18 июля в 19:00 в театре вечер юмора "Алаф Ашта".

Абхазский государственный молодежный театр

17 июля в 19:00 на сцене Абхазского драматического театра Молодежный театр покажет комедию "Требуется лжец". Молодой и амбициозный предприниматель пытается занять важную должность, но путается в собственной лжи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Требуется лжец".

Гал

19 июля в 19:00 в Доме культуры Гала представят спектакль "Махаз" по одноименной повести Фазиля Искандера.

Пицунда

18 июля в 17:00 в Пицундском храме традиционный органный вечер и выступление Государственного камерного оркестра Абхазии.