"Хаджи-Мурат", "Пешком" и "Абхазы мы, абхазы": афиша Абхазии с 29 июля по 4 августа

Абхазский Государственный Молодежный театр
- 29 июля в 19:00 состоится спектакль "Абхазы мы, абхазы". Тема спектакля – сопоставление мужского и женского миров.
Сухум, ул. Пушкина, 1
Абхазская Государственная филармония
- 29 июля в 19:00 концерт "Душа Ромэн". Зрители смогут услышать пронзительные цыганские романсы и увидеть фееричные танцы.
Сухум, проспект Леона, 18
Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба
- 30 июля в 19:00 пройдет спектакль "Пешком" в постановке Валерия Кове. Спектакль по пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека "Пешком" о наследии Второй мировой войны.
© Sputnik / Томас ТхайцукПремьера спектакля "Пешком"
Сухум, ул. Пушкина, 1
ЦВЗ
- 29 июля в 14:00 ЦВЗ Сухума откроется выставка художника Сослана Нанба. Экспозиция будет доступна для посетителей до 2 августа.
Сухум, ул. Лакоба, 31
РУСДРАМ
- 30 июля в 19:00 покажут "Визит старой дамы" по пьесе Дюрренматта. Спектакль "Визит старой дамы" рассказывает о том, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма.
- 1 августа в 19:00 состоится спектакль "Хаджи-Мурат" по мотивам произведения Льва Толстого.
© Sputnik / Томас ТхайцукСпектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ
- 3 августа в 19:00 покажут спектакль "Широколобый" по одноименной главе из романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". Это притча о свободолюбии, мужестве, нравственности и достоинстве.
Сухум, проспект Леона, 8
Государственный концертный зал Пицундского храма
- 1 августа в 17:00 в Пицундском храме выступление Государственного камерного оркестра Абхазии.
Пицунда, ул. Гицба, 8