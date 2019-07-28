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Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018

"Хаджи-Мурат", "Пешком" и "Абхазы мы, абхазы": афиша Абхазии с 29 июля по 4 августа

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Драма польского драматурга в Абхазском театре, спектакль по мотивам произведения Льва Толстого в РУСДРАМе и фееричные цыганские песни и танцы в Сухумской филармонии в афише Sputnik Абхазия.

Абхазский Государственный Молодежный театр

  • 29 июля в 19:00 состоится спектакль "Абхазы мы, абхазы". Тема спектакля – сопоставление мужского и женского миров.

Сухум, ул. Пушкина, 1

Абхазская Государственная филармония

  • 29 июля в 19:00 концерт "Душа Ромэн". Зрители смогут услышать пронзительные цыганские романсы и увидеть фееричные танцы.

Сухум, проспект Леона, 18

Абхазский драматический театр имени Самсона Чанба

  • 30 июля в 19:00 пройдет спектакль "Пешком" в постановке Валерия Кове. Спектакль по пьесе современного польского драматурга Славомира Мрожека "Пешком" о наследии Второй мировой войны.
    Премьера спектакля Пешком
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Премьера спектакля "Пешком"

Сухум, ул. Пушкина, 1

ЦВЗ

  • 29 июля в 14:00 ЦВЗ Сухума откроется выставка художника Сослана Нанба. Экспозиция будет доступна для посетителей до 2 августа.

Сухум, ул. Лакоба, 31

РУСДРАМ

  • 30 июля в 19:00 покажут "Визит старой дамы" по пьесе Дюрренматта. Спектакль "Визит старой дамы" рассказывает о том, на что способна женщина, которую предали из трусости и эгоизма.
  • 1 августа в 19:00 состоится спектакль "Хаджи-Мурат" по мотивам произведения Льва Толстого.
    Спектакль Широколобый в РУСДРАМЕ
    © Sputnik / Томас Тхайцук
    Спектакль "Широколобый" в РУСДРАМЕ
  • 3 августа в 19:00 покажут спектакль "Широколобый" по одноименной главе из романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема". Это притча о свободолюбии, мужестве, нравственности и достоинстве.

Сухум, проспект Леона, 8

Государственный концертный зал Пицундского храма

  • 1 августа в 17:00 в Пицундском храме выступление Государственного камерного оркестра Абхазии.

    Пицунда, ул. Гицба, 8

Теги:
Абхазский драматический театр, РУСДРАМ, афиша


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