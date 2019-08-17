От Моцарта до Штрауса: солисты Абхазгосфилармонии откроют концертный сезон в Сухуме

В программе концерта, который пройдет в Государственной филармонии 20 августа в 19:00, произведения Россини, Моцарта, Бойто, Верди, Пуччини, Штрауса, Римского-Корсакова, Чайковского и Рахманинова.

СУХУМ, 16 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. В исполнении солистов Абхазской государственной филармонии прозвучат известные классические произведения на русском и иностранных языках, сказала Sputnik солистка Абхазгосфилармонии Елена Анкваб.

"Программа, как и всегда, очень интересная. Будет как русская, так и зарубежная музыка, будут очень серьезные и редко исполняемые арии, а само событие ознаменует начало концертного сезона в Абхазской государственной филармонии. Ждем зрителей, будет очень интересно", - добавила она.

На концерте выступят солисты Абхазской государственной филармонии Асида Шакая, Нана Черкезия, Кристина Эшба, Елена Анкваб, Нугзар Какалия, Алхас Ферзба, дуэт Piano Duo. В программе прозвучат произведения Россини, Моцарта, Бойто, Верди, Пуччини, Штрауса, Римского-Корсакова, Чайковского и Рахманинова.

Концерт пройдет в Абхазской государственной филармонии во вторник 20 августа, начало в 19:00.

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