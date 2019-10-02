Умер певец Карел Готт

Легендарного чешского певца называли "королем чешской поп-музыки" и "чешским соловьем". Он получивших широкую известность за границей. Пел на многих языках, в том числе на русском, немецком и словацком.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Знаменитый певец Карел Готт скончался в своем доме в Праге, ему было 80 лет, сообщает Sputnik Чехия со ссылкой на представителя Готта.

"Карел Готт умер во вторник незадолго до полуночи. Он умер дома, в кругу своей семьи" , - сказала его пресс-секретарь Анета Штольцова.

В ноябре 2015 года у певца была обнаружена опухоль лимфатических узлов. После серьезного лечения он неоднократно пытался вернуться к эстрадной деятельности, несколько раз выступал с небольшими концертами в сопровождении других чешских певцов. В июле этого года Готт отметил свое 80-летие, но юбилейный концерт, как и ряд концертов ранее, был отменен в связи с плохим состоянием здоровья артиста.

В сентябре Готт сообщил журналистам, что у него диагностирован острый лейкоз.

Легендарный чешский певец родился 14 июля 1939 года в Пльзене. В Чехии он знаменит не только как певец, но также актер и художник, многократный обладатель национальных музыкальных премий и наград.

Он выпустил в общей сложности 293 сольных альбома за рубежом и дома. Помимо нацнагрыды Чехии "Золотой соловей", он выиграл более 120 телевизионных наград, восемь его альбомов получили статус "золотых пластинок", один - "бриллиантовой пластинки".

Всего он спел 978 песен.

В Советском Союзе, а позднее в России, Готт гастролировал десятки раз с середины 1960-х годов и приобрел множество поклонников. Последние концерты Готта в Москве и ряде других российских городов проходили в середине 2000-х годов и собирали полные залы. Немало песен и романсов на русском языке певец исполнил вместе с коллективом Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, они входят в его "золотые диски".

Большой популярностью в мире пользуются песни в исполнении Готта из знаменитого чешско-немецкого фильма "Три орешка для Золушки". Кроме того, в Германии в обязательную школьную программу для начальных классов входит песня в исполнении Готта на немецком языке из известного в десятках стран многосерийного мультфильма "Пчелка Майя".

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