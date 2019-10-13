Абхазо-абазинский праздник и концерт в пещере: культурная афиша с 14 по 20 октября

Концерт звезд российской эстрады в Новом Афоне, "Последний из ушедших" в Ткуарчале и абхазо-абазинский фестиваль в афише Sputnik Абхазия.

Новый Афон

19 и 20 октября в 16:00 в Новоафонской пещере пройдет концерт живой музыки российских исполнителей Ильи Римара и Ольги Максимовой

В программе концерта классическая музыка под аккомпанемент арфы. Ольга Максимова играет в жанре эклектика, соединяя несколько музыкальных стилей – электронную музыку, эмбиент, неоклассику и джаз.

Илья Римар – финалист шоу "Голос" на Первом канале, "Ну-ка все вместе!" на телеканале Россия и участник проекта "Удивительные люди".

© Sputnik / Н. Рахманов Новоафонская - карстовая полость, одна из крупнейших пещер в мире. Расположена в Иверской горе на Черноморском побережье Кавказа, в городе-курорте Новый Афон. Открыта в 1961 году.

Ткуарчал

15 октября, в 15:00 во Дворце культуры Ткуарчала спектакль Абхазского государственного молодежного театра "Последний из ушедших" по одноименному роману писателя Баграта Шинкуба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Последний из ушедших"

Гудаута, Сухум

Всемирный абхазо-абазинский конгресс

С 16 по 18 октября в Абхазии пройдет Первый культурно-спортивный фестиваль "Абаза".

16 и 17 октября в Детско-юношеской спортивной школе Гудауты пройдет Турнир по вольной борьбе за кубок председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова.

Открытие состоится 16 октября в 9:30, а церемония награждения 17 октября в 18:00.

В турнире примут участие около 250 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карачаево-Черкессии, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодара и Абхазии.

18 октября в Сухуме откроется культурно-историческая программа в Сухуме.

В 13:00 на площади у Абхазского драматического театра состоится официальное открытие экспозиции музейных коллекций, где также будет представлена фотовыставка "Они называют себя абаза".

В 14:00 пройдет театрализованное представление традиционного абазинского обряда привода невесты в дом, а в 14:40 состоится совместная программа абхазских и абазинских творческих коллективов.

В мероприятиях примут участие Театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкессии, эстрадные исполнители из Абхазии – Людмила Гумба, Заур Зухба, коллектив "Адау" и этнографический ансамбль "Ахьышьтра".

Гостей фестиваля ждет также знакомство с традиционной абазинской кухней, которая будет представлена на фуд-корте.

РУСДРАМ

19 октября в 16:00 в Государственнном русском театре драмы имени Фазиля Искандера пройдет спектакль Детской студии РУСДРАМа по мотивам знаменитой сказки К. Чуковского, режиссер-постановщик Джамбул Жордания.

Абхазский государственный университет

18 октября в 10:40 в Абхазском государственном университете состоится встреча председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова со студентами.

Тема встречи – сохранение и развитие абхазо-абазинского этноса в современных реалиях.

Во встречи примут участие студенты и преподаватели Исторического факультета, Кафедры международных отношений, Кафедры политологии и журналистики, а также журналистики.