Абхазо-абазинский праздник и концерт в пещере: культурная афиша с 14 по 20 октября

Новый Афон
19 и 20 октября в 16:00 в Новоафонской пещере пройдет концерт живой музыки российских исполнителей Ильи Римара и Ольги Максимовой
В программе концерта классическая музыка под аккомпанемент арфы. Ольга Максимова играет в жанре эклектика, соединяя несколько музыкальных стилей – электронную музыку, эмбиент, неоклассику и джаз.
Илья Римар – финалист шоу "Голос" на Первом канале, "Ну-ка все вместе!" на телеканале Россия и участник проекта "Удивительные люди".
Ткуарчал
15 октября, в 15:00 во Дворце культуры Ткуарчала спектакль Абхазского государственного молодежного театра "Последний из ушедших" по одноименному роману писателя Баграта Шинкуба.
Гудаута, Сухум
Всемирный абхазо-абазинский конгресс
С 16 по 18 октября в Абхазии пройдет Первый культурно-спортивный фестиваль "Абаза".
16 и 17 октября в Детско-юношеской спортивной школе Гудауты пройдет Турнир по вольной борьбе за кубок председателя Высшего совета Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова.
Открытие состоится 16 октября в 9:30, а церемония награждения 17 октября в 18:00.
В турнире примут участие около 250 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Карачаево-Черкессии, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, Краснодара и Абхазии.
18 октября в Сухуме откроется культурно-историческая программа в Сухуме.
В 13:00 на площади у Абхазского драматического театра состоится официальное открытие экспозиции музейных коллекций, где также будет представлена фотовыставка "Они называют себя абаза".
В 14:00 пройдет театрализованное представление традиционного абазинского обряда привода невесты в дом, а в 14:40 состоится совместная программа абхазских и абазинских творческих коллективов.
В мероприятиях примут участие Театр танца Государственной филармонии Карачаево-Черкессии, эстрадные исполнители из Абхазии – Людмила Гумба, Заур Зухба, коллектив "Адау" и этнографический ансамбль "Ахьышьтра".
Гостей фестиваля ждет также знакомство с традиционной абазинской кухней, которая будет представлена на фуд-корте.
РУСДРАМ
19 октября в 16:00 в Государственнном русском театре драмы имени Фазиля Искандера пройдет спектакль Детской студии РУСДРАМа по мотивам знаменитой сказки К. Чуковского, режиссер-постановщик Джамбул Жордания.
Абхазский государственный университет
18 октября в 10:40 в Абхазском государственном университете состоится встреча председателя Всемирного абхазо-абазинского конгресса Муссы Экзекова со студентами.
Тема встречи – сохранение и развитие абхазо-абазинского этноса в современных реалиях.
Во встречи примут участие студенты и преподаватели Исторического факультета, Кафедры международных отношений, Кафедры политологии и журналистики, а также журналистики.