"Уплывает в облака": умер композитор "Песняров" Олег Молчан

В субботу на 55-м году жизни умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан, работавший с ансамблем "Песняры".

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Белорусский композитор-песенник Олег Молчан умер в субботу на 55-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.

Прощание с композитором состоится в большом зале Белорусской государственной филармонии. Дата панихиды пока не известна. Возможна она будет назначена на 30 или 31 октября.

В последнее время композитор боролся с онкологическим заболеванием.

Известность композитор приобрел в период сотрудничества с популярным ансамблем "Песняры", руководителем которого был народный артист СССР Владимир Мулявин. Для "Песняров" он написал множество популярных песен. Самой известной в его репертуаре стала композиция "Малітва", которую исполнил Владимир Мулявин.

После ухода из "Песняров" Молчан продолжил активную творческую деятельность как композитор-песенник и аранжировщик, работал со многими белорусскими исполнителями и творческими коллективами, в том числе с Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем.

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