19:28 26 Октября 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.00
  • EUR71.12
Поиск
Молчан

"Уплывает в облака": умер композитор "Песняров" Олег Молчан

CC BY-SA 4.0 / Ирина Видова /
Культура
Получить короткую ссылку
17 0 0
Sputnik Абхазия

В субботу на 55-м году жизни умер белорусский композитор-песенник Олег Молчан, работавший с ансамблем "Песняры".

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Белорусский композитор-песенник Олег Молчан умер в субботу на 55-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.

Прощание с композитором состоится в большом зале Белорусской государственной филармонии. Дата панихиды пока не известна. Возможна она будет назначена на 30 или 31 октября.

В последнее время композитор боролся с онкологическим заболеванием.

Известность композитор приобрел в период сотрудничества с популярным ансамблем "Песняры", руководителем которого был народный артист СССР Владимир Мулявин. Для "Песняров" он написал множество популярных песен. Самой известной в его репертуаре стала композиция "Малітва", которую исполнил Владимир Мулявин.

После ухода из "Песняров" Молчан продолжил активную творческую деятельность как композитор-песенник и аранжировщик, работал со многими белорусскими исполнителями и творческими коллективами, в том числе с Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем.

Читайте также:



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Неделя в объективе: конец операции в Сирии, Африка в Сочи и перемещение маяка
Археологи нашли на дне Волги затонувшее средневековое судно
Средневековая загадка: поразительный артефакт нашли на дне Волги
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться