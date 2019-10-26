"Уплывает в облака": умер композитор "Песняров" Олег Молчан

СУХУМ, 26 окт – Sputnik. Белорусский композитор-песенник Олег Молчан умер в субботу на 55-м году жизни после продолжительной болезни, сообщает РИА Новости.
Прощание с композитором состоится в большом зале Белорусской государственной филармонии. Дата панихиды пока не известна. Возможна она будет назначена на 30 или 31 октября.
В последнее время композитор боролся с онкологическим заболеванием.
Известность композитор приобрел в период сотрудничества с популярным ансамблем "Песняры", руководителем которого был народный артист СССР Владимир Мулявин. Для "Песняров" он написал множество популярных песен. Самой известной в его репертуаре стала композиция "Малітва", которую исполнил Владимир Мулявин.
После ухода из "Песняров" Молчан продолжил активную творческую деятельность как композитор-песенник и аранжировщик, работал со многими белорусскими исполнителями и творческими коллективами, в том числе с Ядвигой Поплавской и Александром Тихановичем.
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