"За разглашение — смерть": чем были так страшны Элевсинские мистерии

Оргии, наркотики и кровавые жертвоприношения — стереотипное представление о тайных церемониалах у современных людей сложились во многом благодаря греческому городу Элевсин, где в античную эпоху совершались ритуалы только для посвященных.

СУХУМ, 26 окт - Sputnik. Эти обряды до сих пор вызывают споры ученых. О том, что происходило на Элевсинских мистерях, — в материале РИА Новости.

Тайный миф

В немецком городе Ахен, который некогда служил резиденцией франкских королей и фактически был первой столицей единой Европы, есть необычный саркофаг. Его привезли в главный собор города из Италии в начале IX века по приказу Карла Великого, хотевшего сделать Ахен "новым Римом" и даже христианские храмы украшавшего языческими скульптурами.

На этом саркофаге, датируемом II веком нашей эры, изображен один из самых знаменитых сюжетов древнегреческой мифологии: похищение Персефоны. Владыка царства мертвых Аид влюбился в юную дочь богини плодородия Деметры и похитил ее. Мать лишь услышала крик Персефоны, но так и не поняла, кто увез ее на колеснице. Деметра долго искала дочь, приняв облик странницы, пока богиня ночи Геката и бог солнца Гелиос не сообщили ей, что Персефона томится в подземелье.

Узнав, что Аид похитил ее дочь с согласия их общего брата Зевса, самого могущественного из богов, Деметра разгневалась настолько, что на целый год запретила семенам всходить, а деревьям давать плоды.

Испугавшись, Зевс повелел Аиду отпустить Персефону из подземелья. Тот согласился, но дал ей зерна граната. Девушка, вкусив их, обрекла себя на возвращение в царство мертвых. И две трети года — когда земля дает урожай — она находится на Олимпе, а треть — в Аиде.

Барельефы на ахенском саркофаге пересказывают этот сюжет с одним важным отличием: на одном из фрагментов Деметра восходит на колесницу, запряженную змеями. То есть богиня не ждала дочь на земле, а спустилась в подземное царство мертвых — этого в классической версии мифа нет.

Учитывая то, что Деметра была в Древней Греции одной из самых почитаемых богинь — празднества в ее честь проводились еще четыре тысячи лет назад, — вряд ли художники попросту переиначили миф на свой лад. Кроме того, абсолютно такие же саркофаги — тоже II века нашей эры — ученые нашли в Риме и Флоренции.

В XX веке исследователи пришли к выводу, что мастера, сделавшие саркофаги, были прекрасно знакомы с мистериями в честь Деметры, которые проводились в городке Элевсин в 20 километрах от Афин. Именно во время этих закрытых обрядов рассказывали миф о похищении Персефоны в изложенной на гробнице версии.

"Открытый миф наилучшим образом сохранился в эпосе VII века до нашей эры — так называемом Пятом гомеровском гимне. Тайный миф, где мать устремляется в погоню, изложен в орфическом гимне Деметре Антее ("возмущенной"). Вот такими свидетельствами древних таинств на своей гробнице ознаменовал Карл Великий возникновение средневековой империи", — отмечает известный историк Дитер Лауэнштайн.

То есть древнегреческие мифы существовали в двух версиях: "гомеровской" — для всех и "орфической" — только для посвященных.

Священная земля

"Императорский саркофаг" в Ахене подтверждает реальность Элевсинских мистерий. Еще одно свидетельство — сам ритуальный комплекс в Элевсине. Первые постройки в этом священном для античной эпохи месте были возведены примерно в XVI веке до нашей эры, и с той поры комплекс неоднократно расширялся.

Разрушали его лишь трижды: в 480 году до нашей эры — персы, а также в 166 и 396 годах нашей эры — племена с Балкан. Римляне и греки, несмотря на постоянные войны, не осмеливались трогать святыню. И священнодействия там продолжались. Лишь с утверждением христианства византийский император Феодосий в 392 году нашей эры запретил эти ритуалы.

В античные времена считалось, что без Элевсинских мистерий земля Греции оскудеет. Греки верили, что эти обряды им подсказала сама богиня Деметра во время своих скитаний среди людей. Поэтому кое-что мы знаем о таинственных ритуалах от античных историков и философов.

Запретный психотропный напиток

Были Малые элевсинские мистерии, а были Великие. Первые проводились весной. На них юноши и девушки проходили обряд посвящения, причем не только свободные граждане, но и рабы. Не допускались лишь те, кто когда-либо совершал убийство человека, и те, кто не знает греческого языка. Для таких предусматривались обряды ритуального омовения и очищения. Доподлинно неизвестно, что они из себя представляли во времена Сократа и Перикла (середина IV века до нашей эры), но уже в римскую эпоху по всей Греции для ритуального очищения использовали бычью кровь.

Прошедшие Малые мистерии наделялись правом участвовать в мистериях Великих, проходивших осенью в посвященный богу Аполлону календарный период и длившихся девять дней. Начиналось все в Афинах с молитв и жертвоприношений животных, которые совершались четыре дня. Там же жрецы готовили ритуальный напиток под названием "кикеон", который, согласно свидетельствам, вызывал сильные галлюцинации.

CC BY-SA 2.0 / Carole Raddato / Руины храма в Элевсине

Многие века считалось, что кикеон делали из ячменя и мяты, однако никто не мог объяснить его наркотический эффект. В середине XX века американский химик Альберт Хоффман установил, что в напиток добавляли спорынью — гриб, который, по данным историков, не раз вызывал массовые помешательства в античные и средневековые времена.

Точный рецепт кикеона хранился жрецами в строгой тайне. Лишь однажды его удалось выкрасть афинскому полководцу Алкивиаду (V век до нашей эры), который "раздавал священный напиток на своих попойках", тем самым сильно разозлив афинян. Ни военные заслуги прошлых лет, ни высокая должность главного полководца не помогли ему — и он бежал из города, спасаясь от народной расправы.

Под страхом смерти

Нельзя было разглашать и то, что происходило в пятый и последующие дни Великих мистерий. Известно, что в Элевсин из Афин по "священной дороге" направлялась большая процессия во главе с архонтом, правителем города, и иерофантом — верховным жрецом мистерий. Конечным пунктом был Телестерион — храм, где проводились тайные ритуалы. Туда пускали только посвященных в Малые мистерии, поэтому случайных людей там не было. Если такие попадались, их тут же убивали.

"Однажды в храм Деметры во время совершения мистерий вошли два юноши, которые не были предварительно посвящены; там своими неуместными вопросами они скоро выдали себя; их отвели к иерофанту и тотчас казнили по его приговору", — пишет древнеримский историк Тит Ливий.

Смертная казнь полагалась даже за пересказ происходившего за закрытыми дверями Телестериона: такой участи однажды чудом избежал знаменитый древнегреческий трагик Эсхил. Иерофанты обвиняли его в том, что в своих пьесах он делал "намеки на их учение".

Public domain Фрина в Элевсине. Картина Генриха Семирадского

"Ужасы из механизмов"

Но некоторые участники мистерий все же рассказывали о происходившем в элевсинском храме, пусть и достаточно туманно. Например, греческий философ Платон постоянно упоминал о священнодействии в своих "Диалогах". Благодаря ему ученые предположили, что цель ритуалов — посвящение в тайны загробного мира.

"В глубоком мраке ночи совершали они переходы из одной части святилища в другую. Таинственная тьма сменялась порою ослепительным светом, озарявшим перед взорами посвящавшихся фигуры грозных чудовищ… Среди мистической тишины вдруг раздавались различные страшные звуки, до глубины души потрясавшие посвящаемых. Элевсинские жрецы, конечно, обращались при этом к особым механическим приспособлениям — производившим гром и молнию машинам, употреблявшимся для театральных эффектов", — пишет в труде по истории Элевсинских мистерий Лауэнштайн.

А что происходило далее, сообщил в XX веке российский историк Николай Новосадский, посвятивший всю жизнь изучению тайн мистерий. В одном из залов Телестериона перед участниками ритуала, предварительно выпившими кикеон, "представали все монстры Аида", запечатленные на статуях и росписях стен, а потом страшные сцены резко сменялись "светлыми и успокаивающими". Все ритуалы обязательно сопровождались музыкой.

© Foto / Public domain Цербер. Картина Уильяма Блейка

"Храм освещался ровным огнем факелов. Взорам посвящаемых представали украшенные роскошными одеждами статуи богов", — отмечает Новосадский.

Главная загадка

Российский историк также выяснил, что, несмотря на общепринятое мнение, какие-либо жертвоприношения в самом элевсинском храме не совершались. Эту территорию греки считали самой святой, поэтому здесь не место для крови.

Еще историк наткнулся на свидетельства о том, что Великие мистерии не были конечной ступенью посвящения. За ними следовал высший этап — епоптия, для достижения которой нужно было участвовать в Великих таинствах не менее трех раз подряд. По мере роста популярности мистерий как особого культа по всему античному миру (в том числе и из-за влияния восточных оккультных учений) к III веку нашей эры стать епоптом можно было как минимум после 20 лет участия в элевсинских обрядах.

Но какие религиозные церемонии устраивали члены высшей степени посвящения, никто до сих пор не знает. Над этой тайной Элевсинских мистерий ученые бьются до сих пор.