Ансамбль "Башаран" стал лауреатом фестиваля в Москве

Международный фестиваль "Art start" проходил со 2 по 5 ноября в Москве, в концертном зале "Останкино".

СУХУМ, 7 ноя – Sputnik, Бадрак Авидзба. Ансамбль Гагрского лицея-интерната "Башаран" победил на фестивале хореографии и вокала "Art start" в Москве, рассказал в интервью Sputnik руководитель коллектива Астамур Малия.

"У нас было два танца, один абхазский, другой - танец народов Кавказа. Дети выступили отлично, в результате чего взяли два первых места, за народный танец и вторая номинация - это танец народов мира. Никто из участников коллектива не испугался большой сцены, дети показали свой дух и способности", - рассказал он.

Ансамбль состоит из учащихся Гагрского лицея-интерната с 7 по 11 классы.

"Дети очень рады успешному выступлению на фестивале. К тому же они увидели и Москву, познакомились со многими участниками. У них масса впечатлений. Они впервые отправились в Москву, и помимо выступлений, у них была возможность развлечься", - отметил Астамур Малия.

© Foto / Астамур Малия Награды ансамбля гагрского лицея-интерната "Башаран"

В Международном фестивале "Art start" принимало участие более ста творческих коллективов из разных стран мира.