"Джокер" может побить новый рекорд

Фильм "Джокер" готовится установить новый рекорд, как самый кассовый кинокомикс. Лидеру на протяжении 25 лет — "Маске" — придется подвинуться.

СУХУМ, 9 ноя - Sputnik. Кассовые сборы фильма за выходные должны составить около 957 миллионов долларов, по подчсетам издания Forbes.

Продюсеры потратили на создание кинокартины 62,5 миллиона долларов, то есть они уже могут заработать в 15,3 раза больше производственного бюджета картины.

Когда кинолента дотянется до этой планки, она возглавит список самых прибыльных кинокомиксов. До этого 25 лет этот рекорд принадлежал "Маске" — комедии 1994 года с Джимом Керри в главной роли. Этот фильм заработал 351 миллион долларов при бюджете в 23 миллиона.

В топ-5 самых кассовых кинокомиксов также входят "Дэдпул", "Бэтмен" и "Веном".

Ранее "Джокер" уже установил один рекорд. Его признали самым кассовым фильмом с рейтингом R — для зрителей старше 17 лет. После этого триллер попал в четверку самых успешных кинокомиксов DC.

Кроме того, фильм занял третье место в списке самых низкозатратных картин, заработавших при этом в прокате более 900 миллионов долларов. Успешнее него оказались только "Богемская рапсодия" с бюджетом в 52 миллиона долларов и кассовыми сборами в 905 миллионов, а также оригинальный "Король лев" с 968 миллионами при бюджете в 55 миллионов.

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