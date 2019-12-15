Трагедия, комедия и классические концерты: афиша Абхазии с 16 по 22 декабря

На предстоящей неделе в театрах Абхазии покажут древнегреческую трагедию по Еврипиду, "Голого короля", а на сцене Госфилармонии прозвучит классическая музыка и станцуют кавказские народные танцы.
РУСДРАМ
19 и 20 декабря в 19:00 на сцене РУСДРАМа покажут спектакль "Электра" в постановке режиссера Артема Устинова.
Авторам спектакля удалось создать в камерном пространстве совершенно необычный мир, живущий по своим законам. При помощи света, звука, цветовых решений в костюмах зритель как будто переносится в параллельное пространство.
Сухум, проспект Леона, 8
Абхазский государственный Молодежный театр
17 декабря в 18:30 на малой сцене Абхазского государственного драмтеатра Молодежный театр выступит с постановкой "Белая скала", а 18 декабря на большой сцене Абхаздрама в 19:00 покажут комедию "Голый король".
Сухум, ул. Пушкина, 1
Абхазская государственная филармония
17 декабря в 15:00 в Абхазгосфилармонии состоится камерный концерт ансамбля солистов Сочинского симфонического оркестра. Вход для зрителей свободный.
18 декабря в 16:00 состоится концерт с участием лауреатов и дипломантов республиканских и международных фестивалей и конкурсов, организованных Центром народного творчества Абхазии в 2019 году, "Созвездие талантов".
19 декабря в 18:00 – праздник для всех любителей кавказских народных танцев. В Госфилармонии состоится отчетный концерт ансамбля детского хореографического ансамбля "Абаза".
Сухум, проспект Леона, 18
Центральный выставочный зал
В Центральном выставочном зале до 17 декабря продлится выставка Союза художников Абхазии, посвященная его 80-летию.
Сухум, ул. Лакоба, 31