Трагедия, комедия и классические концерты: афиша Абхазии с 16 по 22 декабря

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает афишу культурных событий с 16 по 22 декабря.

На предстоящей неделе в театрах Абхазии покажут древнегреческую трагедию по Еврипиду, "Голого короля", а на сцене Госфилармонии прозвучит классическая музыка и станцуют кавказские народные танцы.

РУСДРАМ

19 и 20 декабря в 19:00 на сцене РУСДРАМа покажут спектакль "Электра" в постановке режиссера Артема Устинова.

Авторам спектакля удалось создать в камерном пространстве совершенно необычный мир, живущий по своим законам. При помощи света, звука, цветовых решений в костюмах зритель как будто переносится в параллельное пространство.

© Sputnik / Томас Тхайцук Предпремьерный показ спектакля "Электра"

Сухум, проспект Леона, 8

Абхазский государственный Молодежный театр

17 декабря в 18:30 на малой сцене Абхазского государственного драмтеатра Молодежный театр выступит с постановкой "Белая скала", а 18 декабря на большой сцене Абхаздрама в 19:00 покажут комедию "Голый король".

© Sputnik / Томас Тхайцук Государственный молодежный театр.

Сухум, ул. Пушкина, 1

Абхазская государственная филармония

17 декабря в 15:00 в Абхазгосфилармонии состоится камерный концерт ансамбля солистов Сочинского симфонического оркестра. Вход для зрителей свободный.

18 декабря в 16:00 состоится концерт с участием лауреатов и дипломантов республиканских и международных фестивалей и конкурсов, организованных Центром народного творчества Абхазии в 2019 году, "Созвездие талантов".

19 декабря в 18:00 – праздник для всех любителей кавказских народных танцев. В Госфилармонии состоится отчетный концерт ансамбля детского хореографического ансамбля "Абаза".

© Foto / Сергей Карелин Абхазская государственная филармония

Сухум, проспект Леона, 18

Центральный выставочный зал

В Центральном выставочном зале до 17 декабря продлится выставка Союза художников Абхазии, посвященная его 80-летию.

© Sputnik Выставка, посвященная 80-летию Союза художников Абхазии

Сухум, ул. Лакоба, 31