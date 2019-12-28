Драматургия и поэзия: названы победители премии имени Таифа Аджба

В конкурсе принимали участие произведения для детей и подростков на абхазском языке, опубликованные за последние три года.

СУХУМ, 28 дек – Sputnik. Стали известны победители Государственной премии имени Таифа Аджба, сообщил в интервью радио Sputnik председатель комиссии конкурса Арда Ашуба.

"Из представленных работ, которые вышли в течение трех последних лет, мы выбрали две. Они принадлежат Валентину Когония и Геннадию Аламиа. Члены комиссии обсудили подставленные произведения. Кроме того, в печати были опубликованы научные статьи, посвященые работам авторов", - проинформировал он.

Геннадий Аламиа удостоился премии в жанре поэзия за поэму "Песня о нартах" ("Нарҭашәа" - ред.) В жанре драматургия Валентин Когония стал обладателем премии за пьесу "Моя белая курица" ("Сыкәты шкәакәа" - ред.).

"В комиссию по присуждению премии имени Таифа Аджба входит семь человек, в результате голосования которых и были определены победители премии. В этом году были работы в прозе, но их уровень не высок, поэтому они не были представлены на получение премии имени Таифа Аджба", - подчеркнул Арда Ашуба.

Премии будут вручены 11 марта 2020 года – в день рождения поэта Таифа Аджба, добавил председатель комиссии конкурса.

Премия имени Таифа Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы возникла по инициативе Союза писателей Абхазии. Организатором конкурса выступает Министерство культуры Абхазии.

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов определила судьбу великого абхазского поэта. Несмотря на опасность нахождения в оккупированном грузинскими боевиками Сухуме, поэт со своей семьей остался у себя дома. 9 октября 1992 года дом Таифа Аджба был окружен грузинскими военными, и поэт был увезен в неизвестном направлении. По неподтвержденной информации, после продолжительных пыток Таиф Аджба был расстрелян.

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