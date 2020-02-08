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Запретный контент: Netflix рассказал об удаленных по требованию властей фильмах

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20200208/1029419480/Zapretnyy-kontent-Netflix-rasskazal-ob-udalennykh-po-trebovaniyu-vlastey-filmakh.html

Больше всего контента стриминговому сервису пришлось заблокировать в Сингапуре, из европейских стран отличилась Германия.

СУХУМ, 8 фев – Sputnik. Стриминговый сервис Netflix впервые обнародовал данные о том, какие фильмы и сериалы были заблокированы на его платформах в разных странах мира по требованию властей. Как пишет Variety, начиная с 2015 года было удалено всего девять фильмов, сериалов (или отдельных их эпизодов) и выпусков шоу.  

Самый длинный список блокировок - в Сингапуре. В стране были введены запреты на фильм "Последнее искушение Христа", комедию "Последнее похмелье", сериал "Раскосяченные", документальный фильм "Легенда 420" и шоу Cooking on High (можно перевести как "Готовим под кайфом") про блюда из марихуаны. Таким образом, претензии властей касались в основном религиозных тем и сцен употребления наркотиков. 

Кроме того, во Вьетнаме Netflix пришлось заблокировать "Цельнометаллическую оболочку" Стэнли Кубрика, в Саудовской Аравии - эпизод сериала "Патриотический акт с Хасаном Минхаджем", где звучала критика в адрес Эр-Рияда, в Новой Зеландии - фильм документальный "Мост" о самоубийствах.

Единственной европейской страной в списке оказалась Германия, где по требованию Комиссии по защите молодежи пришлось заблокировать фильм "Ночь живых мертвецов".   

В Netflix заверили, что это единственные случаи блокировки контента из-за цензуры за пять лет. 

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