Koktebel Jazz Party сымпровизирует в поддержку врачей 

В рамках фестиваля Koktebel Jazz Party пройдет благотворительный онлайн-марафон. Все собранные средства будут направлены врачам, которые помогают справиться с коронавирусом.

СУХУМ, 27 апр – Sputnik. В Международный день джаза, объявленный ЮНЕСКО 30 апреля, музыкальный фестиваль Koktebel Jazz Party даст старт благотворительному онлайн-марафону Doctor Jazz Party. Он пройдет в поддержку тех, кто находится в авангарде борьбы с пандемией, – российских больниц и их сотрудников, врачей и медицинского персонала.

"Доктор Джаз" (Doctor Jazz), композиция 1926 года известного американского джазмена Джозефа "Кинга" Оливера, дала название марафону. Одна из ее строк: "Когда попадаешь в беду, границы стираются" (When I’m in Trouble Bounds are Mixed), - выражает истинный дух джаза, глобальной силы, которая укрепляет взаимопонимание и способствует диалогу и взаимопомощи между людьми. 30 апреля музыканты всего мира докажут, что это - не пустые слова.

Основатель фестиваля Koktebel Jazz Party, журналист Дмитрий Киселев отметил: "Россия солидарна со всем миром в беспрецедентном сражении с коронавирусом. На нашем фестивале Koktebel Jazz Party всегда звучала и звучит международно конвертируемая музыка. Все, что мы соберем в рамках нашего марафона, мы отдадим врачам, тем, кто помогает нам в эти тяжелые времена".

Благотворительный онлайн-марафон стартует 30 апреля в 16:00 по Москве и объединит разные локации, от импровизированных сцен до домашних студий, в единое музыкальное пространство. В марафоне примут участие джазмены России и мира, полный список участников опубликован на сайте koktebel-jazz.ru. К выступлениям музыкантов добавятся и видеообращения врачей с их рабочих мест в больницах и медицинских центрах – с переднего края борьбы за жизнь и здоровье людей.

Онлайн-марафон включит в том числе программу "Джаз со скоростью света", впервые в мире реализованную на фестивале в Коктебеле в 2006 году и ставшую неотъемлемой частью Koktebel Jazz Party. Основная идея программы - показать, что джаз стирает любые границы, объединяет джазменов в едином виртуальном пространстве для импровизации. В подтверждение этой музыкальной силы организаторы Doctor Jazz Party проведут традиционный джем-сейшн по видеомосту c Санкт-Петербургом.

Трансляция марафона будет вестись на сайтах и в аккаунтах социальной сети "ВКонтакте" флагмана медиагруппы ria.ru и фестиваля Koktebel Jazz Party, а также на сайте стопкоронавирус.рф.

Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках, можно перевести при поддержке благотворительного фонда помощи взрослым "Живой", ставшего оператором марафона. Для этого необходимо отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443. Прием пожертвований уже открыт.

Все суммы, перечисленные в рамках марафона Doctor Jazz Party, поступят на счет фонда "Живой" для приобретения средств индивидуальной защиты врачей и медицинского персонала в российских регионах.

Организаторами благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party выступают МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19.

Информационные партнеры благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия-Культура", информационный канал Вести.Ru, радиостанция "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф, радио Sputnik.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза – журналиста Дмитрия Киселева. Крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Благотворительный фонд помощи взрослым "Живой"https://livefund.ru был основан в 2010 году для оказания помощи тяжелобольным людям в возрасте от 18 до 60 лет, нуждающимся в срочном лечении и реабилитации. С 2017 года фонд также работает над оказанием помощи российским больницам и социальным учреждениям. В связи с пандемией коронавируса фонд принял решение о старте проекта по закупке и отправке средств индивидуальной защиты врачам российских больниц в регионах. На 22 апреля фонд оказал помощь 26 больницам по всей России.