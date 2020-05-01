Онлайн-марафон Doctor Jazz Party посмотрели почти 1,7 миллиона человек

Трансляцию благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party посмотрели почти миллион 700 тысяч человек, число зрителей продолжает увеличиваться. Это следует из данных, приведенных в аккаунте социальной сети ВКонтакте ria.ru. Марафон можно посмотреть в записи — видео находится в открытом бесплатном доступе.

В благотворительном онлайн-марафоне (средства от которого пойдут в помощь российским больницам в условиях борьбы с распространением коронавируса COVID-19) приняли участие десятки исполнителей из разных стран.

Среди них квартет Игоря Бутмана, дуэт виртуоза Даниила Крамера и контрабасиста Сергея Корчагина, многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер, а также Лариса Долина и Мариам Мерабова, Юлия Чичерина, саксофонист, арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Сергей Головня и многие другие.

Организаторами марафона выступали МИА "Россия сегодня", медиагруппа "Красный квадрат" и международный джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party при поддержке Альянса по борьбе с коронавирусом COVID-19. Трансляция марафона велась на сайтах и в аккаунтах социальной сети ВКонтакте ria.ru, также фестиваля Koktebel Jazz Party, и на сайте стопкоронавирус.рф. #МыВместе — официальный хэштег марафона.

Средства в поддержку российских больниц, а также для приобретения средств индивидуальной защиты медиков в региональных стационарах и клиниках можно было перевести благотворительному фонду помощи взрослым "Живой", ставшему оператором марафона. Для этого необходимо было отправить СМС-сообщение со словом "ДЖАЗ" и указанием суммы (например, "ДЖАЗ 300") на короткий номер 3443.

Информационные партнеры благотворительного онлайн-марафона Doctor Jazz Party: телеканалы "Россия 24" и "Россия-Культура", проект The city телеканала "Москва 24", информационный канал Вести.Ru, радиостанция "Вести FM", Радио JAZZ 89.1 FM, поисковая система и интернет-портал "Яндекс", общероссийская акция взаимопомощи мывместе2020.рф, АНО "Национальные приоритеты"/сайт стопкоронавирус.рф, радио Sputnik.

Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива родоначальника коктебельского джаза — журналиста Дмитрия Киселева. Маленький крымский поселок дал имя фестивалю, сегодня занимающему признанное место в списке мировых джазовых фестивалей. В разные годы фестиваль посетили легендарный джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубакальба (Куба), известный своей инновационной техникой игры американский бас-гитарист и контрабасист Стэнли Кларк, звезды ню-джаз Club Des Belugas (Германия), уникальный саксофонист Роберт Анчиполовский (Израиль), немецкая группа De-Phazz из Гейдельберга. Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин.

Фестиваль проводится МИА "Россия сегодня". Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат". С 2014 года Koktebel Jazz Party проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) основан в 2011 году для инвестиций в акционерный капитал компаний совместно с ведущими иностранными стратегическими инвесторами. Совместно с партнерами РФПИ реализовал более 80 проектов общим объемом свыше 1,8 триллиона рублей, охватывающих 95% регионов России.

РФПИ предпринимает активные усилия по противодействию COVID-19: налажено производство российско-японской системы экспресс-диагностики EMG, обладающей максимальной точностью (99,9%) и скоростью (до 30 минут) тестирования, совместно с ГК "Химрар" создается производство антивирусного препарата "Фавипиравир", в партнерстве с РФПИ и ГК "Медскан" и компанией G42 из ОАЭ запущен проект диагностики и выявления пневмонии с использованием технологии ИИ. РФПИ выступил одним из инициаторов создания Альянса по борьбе с коронавирусом, в который также вошли Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Яндекс, Mail.ru Group и МИА "Россия сегодня".

Благотворительный фонд помощи взрослым "Живой" был основан в 2010 году для оказания помощи тяжелобольным людям в возрасте от 18 до 60 лет, нуждающимся в срочном лечении и реабилитации. С 2017 года фонд также работает над оказанием помощи российским больницам и социальным учреждениям. В связи с пандемией коронавируса фонд принял решение о старте проекта по закупке и отправке средств индивидуальной защиты врачам российских больниц в регионах. На 22 апреля фонд оказал помощь 26 больницам по всей России.

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