Российская "Матрица": фильм по сценарию корреспондента Sputnik покажут в Москве

Фильм включен в фестивальную программу "Спектр" и является в ней единственной российской картиной.

СУХУМ, 2 окт - Sputnik. Корреспондент международного информационного агентства Sputnik Лев Рыжков выступил сценаристом черной комедии с элементами научной фантастики "Москвы не бывает", которую покажут на 42-м Московском международном кинофестивале, открывшемся накануне в Москве.

Фильм включен в фестивальную программу "Спектр" и является в ней единственной российской картиной. Всего в этой программе представлена 21 кинокартина из 17 стран.

По сценарию, главный герой - житель маленького провинциального городка, попадает в круговерть ужасающих событий, влюбляется в недоступную красавицу, ссорится с местными гангстерами, а в финале на несколько минут постигает шокирующие тайны бытия.

"В принципе, этот фильм можно назвать российской "Матрицей", - считает Лев Рыжков.

По словам Рыжкова, фильм снимался в Калужской области, в городах Ермолино и Балабаново, без дотаций из бюджета.

"Съемки проходили осенью 2017 года. Процесс чрезвычайно затянулся – то не везло с погодой, то ломалась техника. Если бы не содействие местных жителей, которые совершенно бескорыстно помогли съемочной группе завершить начатое, проект бы, наверное, не состоялся", - поделился сценарист.

Режиссером фильма стал Дмитрий Федоров. По мнению Льва Рыжкова, все изменения, внесенные режиссером в первоначальный вариант сценария, только придали материалу философскую глубину.

© Foto / из личного архива Льва Рыжкова Лев Рыжков

2 октября фильм будет показан в кинотеатре "Юность" на Октябрьском поле. 3 октября показ "Москвы не бывает" состоится на главной площадке фестиваля – в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание в более чем 90 городах мира. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 80 миллионов посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях Sputnik превышает 20 миллионов. В 24 редакционных центрах по всему миру от Бишкека до Кишинёва и от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.