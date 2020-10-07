Песни предков: фестиваль "Раида" пройдет в Госфилармонии

В этом году фестивалю исполняется десять лет, он был создан с целью возрождения фольклорного наследия народа Абхазии.

СУХУМ, 7 окт – Sputnik. Десятый фестиваль фольклорных вокальных ансамблей Абхазии "Раида" пройдет 9 октября в Государственной филармонии, рассказал Sputnik руководитель Республиканского центра народного творчества имени Кортуа Нури Кварчия.

"Как известно, у нас на полках пылятся более 150 уникальных народных песен, которые нам оставили предки и которые записали разные собиратели фольклора, такие как Иван Шамба, Баграт Багателия, Константин Ченгелия и многие другие. Эти уникальные произведения давно ждали, что их кто-то исполнит, и на них обратил внимание наш центр", - отметил Кварчия.

В юбилейном фестивале примут участие десять ансамблей из городов и сел Абхазии, каждый коллектив исполнит по три фольклорных народных песни.

"Задействованы практически все регионы Абхазии, начиная от Гала и до Гагры. В этом году принимают участие ансамбль "Раида" из Гудауты, "Ахымаа" из села Звандрипш, ансамбль "Рица", который возглавляет заслуженная артистка Галина Дзидзария, и многие другие. За вечер можно будет услышать более 30 народных песен", - сказал руководитель центра.

Фестиваль "Раида" проходит каждый год, впервые он состоялся в 2010 году, в нем принимало участие всего три коллектива – очамчырский "Ерцаху", гудаутский ансамбль "Рица" и гагрский "Киараз". После каждого концерта участникам выдаются дипломы и памятные призы за вклад в сохранении фольклорного наследия Республики Абхазия.