Деятелям культуры присвоены почетные звания

Информация о присвоении почетных званий деятелям культуры появилась во вторник 29 декабря.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал ряд указов о присвоении почетных званий деятелям культуры, сообщается на официальном сайте главы государства.

За большой вклад в развитие культуры и искусства почетное звание "Народный артист Республики Абхазия" присвоено Николаю Чиковани.

За большой вклад в развитие музыкального искусства Абхазии и высокое исполнительское мастерство почетного звания "Народный артист Республики Абхазия" удостоились Заури Зухба и Нодари Сагария.

За заслуги в развитии музыкального искусства Абхазии и исполнительское мастерство почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" присвоено Борису Джопуа.

За вклад в популяризацию абхазской культуры почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" присвоено Лаше Марыхуба.