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Деятелям культуры присвоены почетные звания

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20201229/1031542228/Ryadu-deyateley-kultury-prisvoeny-pochetnye-zvaniya.html

Информация о присвоении почетных званий деятелям культуры появилась во вторник 29 декабря.

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал ряд указов о присвоении почетных званий деятелям культуры, сообщается на официальном сайте главы государства.

За большой вклад в развитие культуры и искусства почетное звание "Народный артист Республики Абхазия" присвоено Николаю Чиковани.

За большой вклад в развитие музыкального искусства Абхазии и высокое исполнительское мастерство почетного звания "Народный артист Республики Абхазия" удостоились Заури Зухба и Нодари Сагария.

За заслуги в развитии музыкального искусства Абхазии и исполнительское мастерство почетное звание "Заслуженный артист Республики Абхазия" присвоено Борису Джопуа.

За вклад в популяризацию абхазской культуры почетное звание "Заслуженный работник культуры Республики Абхазия" присвоено Лаше Марыхуба.


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