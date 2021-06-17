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Стрит-арт по мотивам Нартского эпоса появится в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210617/1032641148/Strit-art-po-motivam-Nartskogo-eposa-poyavitsya-v-Sukhume-.html

Проект стрит-арта в Сухуме проходит по согласованию и при финансовой поддержке администрации столицы.

СУХУМ, 17 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Российское творческое объединение граффити художников, креаторов "Desarte 365" и художница из Абхазии Екатерина Гуськова начали реализовывать стрит-арт проект с нанесения рисунков на стену напротив сухумской Горской школы №10.

По словам Гуськовой, идея создать стрит-арт объекты в Абхазии появилась два года назад, после ее участия в форуме "Таврида". Там она познакомилась с членами объединения "Desarte 365".

Идею Екатерина согласовала с администрацией города, где инициативу молодых художников поддержали.

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© Видео Акоп Кущян /Леон Адлейба
Стрит-арт по мотивам Нартского эпоса появится в Сухуме

На стене будут изображены три рисунка – картины братьев Евгения и Михаила Белецких по мотивам Нартского эпоса. Эти картины до Отечественной войны народа Абхазии украшали стены сухумской Горской школы №10.

"Это очень символично. Взрослому поколению будет интересно вспомнить, как это выглядело, а новому – узнать, как это было. Используется специальная фасадная и художественная краска", - рассказала Екатерина.

  • Нанесения рисунков на стену напротив Сухумской горской школы №10
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Нанесения рисунков на стену напротив Сухумской горской школы №10
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Нанесения рисунков на стену напротив Сухумской горской школы №10

Художники планируют раскрасить еще две стены у парка Тараса Шамба в Сухуме, который известен горожанам как парк "Сказка". Проект финансируется администрацией столицы.

В конце мая в столице также прошел арт-фестиваль "Завтра наступает уже сегодня", в рамках которого приглашенный из России художник Макс Гошко-Даньков расписал стены морпорта.

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