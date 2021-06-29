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Выставка картин из частных коллекций впервые откроется в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210629/1032729837/Vystavka-kartin-iz-chastnykh-kollektsiy-budet-vpervye-otkryta-v-Abkhazii-.html

На выставке будут представлены картины абхазских художников и мастеров, связанных с Абхазией, из коллекций частных лиц.

СУХУМ, 29 июл – Sputnik, Асмат Цвижба. Выставка картин из частных коллекций впервые пройдет в Центральном выставочном зале с 26 по 31 июля. Об этом на пресс-конференции в Sputnik рассказали кураторы выставки Эльвира Арсалия и Батал Кобахия.

Выставка работ Александра Чачба-Ширвашидзе
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По их словам, будут представлены работы Александра Шервашидзе, Варвары Бубновой, Михаила Шемякина, Василия Контарева, Ольги Брендель и современных абхазских художников, которые живут за пределами республики, – Дианы Воуба, Адгура Дзидзария, Ахры Аджинджал. Всего будет показано около 70 картин, которые были найдены у десяти коллекционеров.

Эльвира Арсалия отметила, что выставке предшествовала большая исследовательская работа, которая велась в течение года. Цель проекта – сделать временно общедоступными работы художников, которые хранятся в частных коллекциях, так как они представляют историческую и художественную ценность.

Проект поддерживает Абхазский общественный фонд развития "АМШРА". Содиректор организации Аида Ладария отметила, что для фонда важны проекты, которые направлены на сохранение культурных ценностей и создание культурных площадок.

"Коллекционирование как средство сохранения искусства очень важно. Поэтому, если у нас в стране после этого проекта какому-то человеку захочется заняться коллекционированием произведений искусств, это будет важным вкладом в развитие искусства государства", - сказала она.

По словам Батала Кобахия, выставка ориентирована на коллекционеров, проживающих в Абхазии. Некоторых из них пришлось уговаривать предоставить работы, кто-то не хотел называть своих имен.

"Любое произведение искусства, которое раз или два появляется на выставках, приобретает особую ценность, значимость. Коллекционеры это поняли и захотели, чтобы их работы были представлены для вас", - добавил он.

Кобахия рассказал, что в перспективе у организаторов в планах собирать работы из коллекций абхазской диаспоры в Турции и Сирии. Это могут быть не только картины, но и предметы быта.

Эльвира Арсалия добавила, что в рамках выставки будет проходить культурно-просветительская программа – открытая дискуссия с участием коллекционеров, историков, искусствоведов, художников по теме коллекционирования как культурного феномена, будут проведены кураторские экскурсии.

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