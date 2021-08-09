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Виталий Джения стал членом Российской Академии Художеств

© Foto / Министерство культуры Абхазии
Культура
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Виталий Джения – первый абхазский художник, который стал академиком Российской Академии Художеств.

СУХУМ, 9 авг - Sputnik. Известному абхазскому скульптору Виталию Джения присвоено почетное звание академика Российской Академии Художеств, сообщает Министерство культуры Абхазии.

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© Sputnik Томас Тхайцук, Асида Квициния
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9 августа в Минкультуры Абхазии прошла встреча с академиком Российской Академией Художеств, членом Президиума России Сергеем Олешня. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в области культуры, перспективы и дальнейшее развитие абхазо-российских отношений.

После обсуждения Сергей Олешня вручил Виталию Джения диплом "Почетного члена Академии", подписанный президентом Российской академии художеств, главным ученный секретарем президиума Олегом Кошкиным.

"Российская Академия Художеств на основании действующего устава и решения Президиума от 8 декабря 2020 года избрала членом Российской Академии Художеств Виталия Джения за выдающийся вклад, который он внес в область изобразительного искусства в Республике Абхазия, за те замечательные проекты, которые он проводил, за многолетнюю творческую деятельность и за то, что достойно представлял Республику Абхазия в Российской Федерации", – сказал Олешня.

Виталий Джения поблагодарил руководство РАХ за высокое звание, которым его удостоили.

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