"Дюна": возможно, последняя грандиозная кинопремьера в новейшей истории

Премьеру фильма "Дюна" много раз переносили. За это время все уже успели что-то услышать о картине, но не до конца понятно, что же ждет зрителя в момент релиза.

После ажитации на Венецианском кинофестивале (вне конкурса, но все же со звездами на красной дорожке) поступили противоречивые отзывы критиков. О том, почему выход в прокат одного полнометражного фильма так много значит для целой индустрии и что нужно знать об этой ленте перед просмотром, читайте в материале Егора Беликова для РИА Новости.

Подготовка к переезду на Арракис

Прежде всего "Дюна" — не совсем тот блокбастер, в смысле крупнобюджетный фильм, к которым зритель привык за последние несколько лет. Здесь режиссер Дени Вильнев (а он вообще не прогибается под изменчивый мир), несмотря на доступ к большим студийным бюджетам, не наводняет экранное действие бессмысленным и беспощадным экшеном и отсылками к предыдущим частям. Хотя это просто потому, что ранее подобных фильмов не было — этот первый.

Пусть студия Warner Bros. и мечтала, что благодаря правам на экранизацию могучего фантастического литературного цикла Фрэнка Герберта вырастет мультимедийная вселенная, Вильнев решил под зрителя по большей части не подстраиваться, а снять ленту в стиле классической — максимально неторопливой — киноэпопеи наподобие "Лоуренса Аравийского". И к этому нужно быть готовым.

Заседание герцога Атрейдеса

Сюжет романа в фильме упрощают, но все же пересказывают доходчиво. Наверное, в данном случае пригодится некий словарик терминов и понятий, которых в картине, посвященной разросшемуся на всю вселенную человечеству, слишком много.

Арракис — пустынная планета с тяжелыми условиями существования.

Меланж, специя — вещество (выдуманное, разумеется), которое добывают в песках Арракиса, психоактивное и очень ценное — как нефть будущего.

Шай-Хулуд — гигантский червяк, что водится на том же Арракисе и мешает добывать меланж.

Бене Гессерит — тайный женский евгенический орден, который ведет сложную работу по выведению юноши-пророка по имени Квизац Хадерах. Там же представителей знатных домов обучают дару убеждения — Голосу.

Атрейдесы — герцогский род, которому император однажды отдает в управление планету Арракис. Состоит из герцога Лето (Оскар Айзек), его наложницы и матери ребенка, состоящей в Бене Гессерит леди Джессики (Ребекка Фергюсон), а также подающего надежды наследника-тинейджера Пола (Тимоти Шаламе) — есть ощущение, что он и есть Квизац Хадерах. Все они переезжают на Арракис.

Харконнены — знатный и злодейский дом, ранее управлял планетой Арракис и попытается после назначения туда Атрейдесов вернуть себе при помощи нечестной многоходовочки эту кормушку.

Фримены — арракисские аборигены, живущие в пустыне, боготворящие Шай-Хулудов и потребляющие растворенный в воздухе меланж (вследствие чего посинели белки глаз). Среди них — загадочная девушка Чани (Зендая), которая постоянно снится страдающему от снотворческих пророчеств Полу.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова Венецианский кинофестиваль. День третий

Если у вас все это уложится, дальше "Дюна" дается просто. Главным героем оказывается Пол, он становится заложником ситуации: именно его привилегированная семья попадает на мистическую планету, где можно неслабо подзаработать. С этим, правда, связан риск мести Харконненов — и еще сложно выстроить вменяемые отношения с фрименами.

К сожалению, всю эту изысканно придуманную Гербертом геополитику и философию в кино сводят к истории очередного избранного (вроде Гарри Поттера), который попадает в уникальные обстоятельства — по колено в меланжевый песок. Наверное, от "Дюны" можно было бы ожидать большего.

Меланжевая казна

И в этом, как кажется, главная проблема — возможное падение ниже уровня неоправданных ожиданий. Это в среднем неплохой фильм. Может, не лучший у Дени Вильнева, прославившегося умными блокбастерами, такими как "Прибытие" или "Бегущий по лезвию 2049". Все же лента завораживает (хотя бы иногда, в моментах) причудливой пустынной магией, эксплуатирует нашу извечную тягу к дальним странствиям, познанию неизвестных, наверняка чарующих, земель.

Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон в фильме "Дюна" © Foto / Warner Bros

Дэйв Батиста в фильме "Дюна" © Foto / Warner Bros

Кадр из фильма "Дюна" © Foto / Warner Bros 1 / 3 © Foto / Warner Bros Тимоти Шаламе и Ребекка Фергюсон в фильме "Дюна"

Но, наверное, из "Дюны" не получится прорыва, хотя продавали ее мировой киноаудитории именно так.

В этом смысле "Дюна" вполне может стать последним мегаломанским проектом олдскульного Голливуда. Warner Bros. — одна из немногих студий-мейджоров, хотя бы пытающихся не меняться в угоду стриминговому буму. Впрочем, и там все чаще делают гибридные релизы, когда фильм сначала выходит в умирающих от недостатка аудитории кинотеатрах, а потом — онлайн в HBO Max.

Надежда студии — на то, что из "Дюны" вырастет целый франчайз, а ведь это не такое уж кино для всех. И если картина все же недособерет кассу, то, вполне возможно, и другие компании не решатся вкладываться в подобные проекты. Но все эти выводы делать придется через пару месяцев. А пока вполне стоит рискнуть и попытаться выручить "Дюну" из ее положения рублем — авось и вырастет из этого любопытная серия фильмов и сериалов.