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Умер абхазский поэт, прозаик и публицист Платон Бебиа

© Foto / предоставлено Анатолием Лагулаа
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210926/1033286311/Umer-abkhazskiy-poet-prozaik-i-publitsist-Platon-Bebia.html

Платон Бебиа был членом Союза писателей СССР, Союзов писателей Абхазии и России, заслуженным работником культуры Абхазии, лауреатом Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалером ордена "Ахьдз-Апша" III степени.

СУХУМ, 26 сен - Sputnik. Поэт, прозаик, публицист, Народный писатель Абхазии Платон Бебиа ушел из жизни на 86-м году жизни, об этом сообщил председатель Союза писателей республики Вахтанг Абхазоу. 

Платон Бебиа родился 1935 году в селе Кутол, Очамчырского района. В 1954 году поступил в Сухумский государственный педагогический институт, который окончил в 1959 году. В 1965-1968 годах учился в Московском литературном институте им. А. М. Горького. Он начал писать стихи в 15 лет. Печатался с 1952 года.

Произведения Платона Бебиа переводились на русский, украинский, армянский и другие языки. В переводе на русский язык вышел ряд сборников его стихов, поэм и прозаических произведений.

© Foto / предоставлено Анатолием Лагулаа
Платон Бебиа

 

Он также известен как переводчик на абхазский язык таких произведений как "Медный всадник" А. С. Пушкина, стихи Р. Бёрнса, С. А. Есенина, Г. Лорки, Н. Хикмета, Л. Украинки, С. В. Михалкова, Е. А. Евтушенко; Б. М. Пачева, Б. Г. Кагермазова, К. Ш. Кулиева, Ш. С. Акобия, Дж. К. Лагучева, рассказы Ч. Т. Айтматова "Встреча", "Сын бойца".

Среди изданных книг автора: "Волны", (1959 г.), "Лирика" (1961 г.), "Голуби" (1966 г.), "Спящая река" (1981г.), "Радуга" (1982 г.), "И катится золотая арба", (1989 г.) "Избранные сочинения в 4-х томах" (1995-2002 г.), "Недопетая песня отцов. Повести" (2008 г.).

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