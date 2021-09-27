Вышла первая часть авторской программы Эмира Кустурицы на Sputnik Сербия

Авторское шоу "Моя жизнь" Эмира Кустурицы будет выходить каждую неделю на Sputnik Serbia. В нем знаменитый кинорежиссер поделится своими взглядами, жизненной философией и творческими планами.

СУХУМ, 27 сен - Sputnik. Известный режиссер Эмир Кустурица в авторском шоу "Моя жизнь" поделился откровенными воспоминаниями о детстве в Сараево, отношением к гибели Югославии и впечатлениях, сформировавших его как режиссера.

"Странные связи бывают между людьми и событиями, которые совпадают по какому-то неписаному закону. Вот, например: в 1961 году Юрий Гагарин полетел в космос, а я пошел в школу. Как мы знаем, первый полет человека в космос готовили долго. За пуском Гагарина стояла целая команда специалистов, тогда как груз моего "запуска" в школу лег на плечи одной только моей мамы", – сказал Эмир Кустурица.

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