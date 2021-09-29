Лауреаты премии Таифа Аджба будут получать ежемесячные выплаты

СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об оказании социальной поддержки лауреатам литературной премии Министерства культуры имени Таифа Аджба.

"Установить с 1 января 2022 года ежемесячную выплату в качестве социальной поддержки в размере пяти тысяч рублей лауреатам литературной премии Министерства культуры Республики Абхазия имени Т. Ш. Аджба за вклад в развитие детской и юношеской литературы согласно прилагаемому списку", – говорится в документе.

Министерству финансов Абхазии поручено предусмотреть в Государственном бюджете на 2022 год и последующие годы расходы на осуществление выплаты. Выплаты будут производиться через Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии.

"Данная премия учреждена постановлением Кабинета министров в 2013 году, премия присуждается один раз в три года. При этом, мы хотели вас попросить рассмотреть возможность поддержать лауреатов премии и социально, если есть такая возможность", – сказал министр культуры Гудиса Агрба.

Премия имени Таифа Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы возникла по инициативе Союза писателей Абхазии. Организатором конкурса выступает Министерство культуры Абхазии.

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов определила судьбу великого абхазского поэта Таифа Аджба. Несмотря на опасность нахождения в оккупированном грузинскими боевиками Сухуме, поэт со своей семьей остался у себя дома. 9 октября 1992 года дом Таифа Аджба был окружен грузинскими военными, которые увезли его и еще нескольких соседей в неизвестном направлении. По неподтвержденной информации, после продолжительных пыток Таиф Аджба был расстрелян.