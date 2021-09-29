17:57 29 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.76
  • EUR84.88
Поиск
Поэт Таиф Аджба

Лауреаты премии Таифа Аджба будут получать ежемесячные выплаты

© Foto / из личного архива семьи Аджба
Культура
Получить короткую ссылку
125 0 0
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/1d/1033303874.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210929/1033303806/Laureaty-premii-Taifa-Adzhba-budut-poluchat-ezhemesyachnye-vyplaty.html

Литературная премия имени поэта Таифа Аджба была учреждена постановлением Кабинета министров в 2013 году.

СУХУМ, 29 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии принял постановление об оказании социальной поддержки лауреатам литературной премии Министерства культуры имени Таифа Аджба.

"Установить с 1 января 2022 года ежемесячную выплату в качестве социальной поддержки в размере пяти тысяч рублей лауреатам литературной премии Министерства культуры Республики Абхазия имени Т. Ш. Аджба за вклад в развитие детской и юношеской литературы согласно прилагаемому списку", – говорится в документе.

Министерству финансов Абхазии поручено предусмотреть в Государственном бюджете на 2022 год и последующие годы расходы на осуществление выплаты. Выплаты будут производиться через Министерство социального обеспечения и демографической политики Абхазии.

Фотографии из архива семьи Аджба.
© Sputnik / Илона Хварцкия
Прерванный дневник Таифа Аджба

"Данная премия учреждена постановлением Кабинета министров в 2013 году, премия присуждается один раз в три года. При этом, мы хотели вас попросить рассмотреть возможность поддержать лауреатов премии и социально, если есть такая возможность", – сказал министр культуры Гудиса Агрба.

Премия имени Таифа Аджба за вклад в развитие абхазской детской и юношеской литературы возникла по инициативе Союза писателей Абхазии. Организатором конкурса выступает Министерство культуры Абхазии.

Отечественная война народа Абхазии 1992-1993 годов определила судьбу великого абхазского поэта Таифа Аджба. Несмотря на опасность нахождения в оккупированном грузинскими боевиками Сухуме, поэт со своей семьей остался у себя дома. 9 октября 1992 года дом Таифа Аджба был окружен грузинскими военными, которые увезли его и еще нескольких соседей в неизвестном направлении. По неподтвержденной информации, после продолжительных пыток Таиф Аджба был расстрелян.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Миллиардер, политик, обольститель: Сильвио Берлускони исполнилось 85
Тренировка российских и монгольских подразделений на учении "Селенга-2021"
Траты Абхазии на борьбу с коронавирусом
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться