Московская оттепель: как прошел концерт абхазских музыкантов

После двухлетнего затишья, из-за ограничений на проведение массовых мероприятий, связанных с COVID-19, концерт камерной музыки в Москве продолжил культурную программу "Абхазия – Россия". На сцене консерватории выступали Заслуженная артистка России, Народная артистка Абхазии, солистка театра "Геликон-опера" Алиса Гицба (сопрано), Виктор Абрамян-Эшба (скрипка), Барас Куджба (фортепиано), Народная артистка России Татьяна Рубина (фортепиано), Светлана Бондаренко (фортепиано), солистка Абхазской филармонии Кристина Эшба (сопрано), студентка АМУ при МГК Лана Адлейба (фортепиано). Как прошел концерт читайте в материале Sputnik.

Анжелика Бения, Sputnik

Московский зритель успел изголодаться по классическим вечерам абхазских музыкантов, отметила Татьяна Гулиа, покупая программу вечера.

Дочь писателя Георгий Гулия Татьяна - театровед и выпускница ГИТИС. Она коллекционирует театральные программы. Считать их давно перестала: стопки программ дома разложены по названиям театров. В коллекции есть очень редкие афиши и программы гастролей Абхазского театра 70-х годов прошлого века, которые Гулиа планирует отдать в абхазский музей.

"Еще одна программа в копилку. Счастье наслаждаться плодами творчества наших музыкантов в Москве. Последним концертом до этого был вечер камерного оркестра под руководством Давида Терзяна в этом же зале, но это было два года назад. Вечера, связанные с Абхазией, не проводились из-за пандемии. Инициатива эта принадлежала консерватории. Благодарим ее, в частности, педагога при консерватории Виктора Абрамяна-Эшба, который органично объединил на одной сцене два поколения музыкантов", – сказала она.

Карантин для артиста – это разрыв живого контакта с аудиторией. Может ли музыкант существовать без зала? Особый трепет ощущаешь, наблюдая за музыкантами, которые выходят на сцену, слышат дыхание зала и живые аплодисменты. Для артиста встреча со зрителем после вынужденного простоя это больше, чем просто возобновление концертов, отметила заслуженная артистка России, народная артистка Абхазии, солистка театра "Геликон-опера" Алиса Гицба.

"Непростое время мы сейчас проживаем. Много отмененных концертов, многое перенеслось. Театры были закрыты. Сейчас вроде все оживает, и подобные концерты, организованные путем слияния двух культур сейчас нужны, как воздух. Думаю, концерт этот будет ежегодным. Хочу, чтобы возможностей показать в Москве Абхазию разнообразной было больше, чтобы приглашались и оркестр, и хор, чтобы наша родина была представлена во всех культурных слоях", – сказала Гицба.

Концертная жизнь Алисы Гицба продолжится 30 октября. В малом зале консерватории она вместе со Светланой Бондаренко и ведущими солистами разных московских театров будет исполнять программу Моцарта.

В пятницу 8 октября концертная программа была украшена произведениями Георга Генделя, Людвига ван Бетховена, Иоганесса Брамса и других наиважнейших фигур мировой классической музыки. Занавесом концерта была "Песнь о скале" в обработке народного артиста Абхазии, дирижера и композитора Нодара Чанба.

Арию Леоноры из оперы "Сила судьбы" и Амалии из оперы "Разбойники" зрители слушали в исполнении Кристины Эшба. Для нее это был не совсем обычный концерт. Ведь ей пришлось отмечать на сцене еще и день своего рождения.

Певица призналась, что любит отмечать свой особый день дома в кругу друзей и не любит пышных праздников, ведь профессия оперной певицы и так праздник, отметила она.

"В начале я замешкалась от предложения петь в свой день, но потом не нашла аргументов против и согласилась. Для творческого человека отмеченный день рождения на сцене – хорошая примета. Я люблю этот день и каждый прожитый год для меня особенный. Это прекрасные средние года, когда за плечами годы учебы, практики, но в тебе продолжает гореть молодой огонек", – сказала Эшба.

Ее группой поддержки в такой ответственный день был супруг органист, заслуженный артист Абхазии Лука Гаделия и четырехлетняя дочь Мирослава, которая не досидела до конца.

Даже в период отсутствия насыщенной концертной жизни преподавательская жизнь скрипача при консерватории и репетиционный процесс не останавливаются никогда, отметил Виктор Абрамян-Эшба.

"Сейчас катастрофическое положение с концертами. Плохая наполняемость, зрители боятся приходить, гастролей нет, выехать невозможно. У меня отменились две поездки в Италию: мастер-классы в сентябре в Вероне, участие с учениками на большом фестивале в Таормине, куда второй год приглашают, но приехать из-за отказа итальянского посольства мы не может. Благо я много преподаю. Пандемия не особо помешала преподавательской работе. Частично поменялась форма. Есть ученица из Южной Кореи, которая уже полтора года приехать не может", – поделился скрипач.

Вечер камерной музыки был разбавлен участием большого количества молодых музыкантов. Хором студентов Московской консерватории дирижировал Барас Куджба, который выходил на сцену солировать еще и в качестве пианиста.

"Выступать как пианист и отдельно как дирижер – разные измерения. Пианист – тот, кто творит, а дирижер тот, кто помогает творить. До сих пор пытаюсь ответить на вопрос, что сложнее. Но вообще, мне важнее, что все помогают достучаться до людей, дарить прекрасные мгновения. Рад, что концерт этот состоялся в стенах родной консерватории, на сцене которой проводятся занятия по хоровому классу. Мне тут уютно", - поделился Куджба.

Пианистка, студентка 4-го курса академического музыкального училища при Московской государственной консерватории Лана Адлейба призналась, что каждый выход на сцену "очень трепетно дается".

Концерт в рамках культурной программы "Абхазия - Россия" в Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского планировался давно. Из-за ограничений на проведение массовых культурных мероприятий, связанных с COVID-19, 8 октября музыкальный вечер в Москве был проведен впервые за два года. Вечер камерной музыки удалось организовать при содействии посольства республики Абхазия в России и московской абхазской диаспоры.

Синхронно с москвско-абхазским вечером классической музыки концерты были проведены в Сухуме и в Сочи. В столице Абхазии сольный концерт дала Народная артистка Абхазии и России Хибла Герзмава, а в Сочи выступили солисты Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба Елена Анкваб, Алхас Ферзба и Астанда Джикирба.