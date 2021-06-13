Дополнительное время: Хагба о первом круге чемпионата Абхазии и дисциплине футболистов

Дополнительное время Дополнительное время: Хагба о первом круге чемпионата Абхазии и дисциплине футболистов

В XXVIII чемпионате Абхазии по футболу, который пройдет с 20 апреля по ноябрь, принимают участие восемь команд из всех районов республики.

"Чемпионат проходит достаточно интересно. Те команды, которые в турнирной таблице находятся в конце, отнимают очки у тех, кто впереди", - заметил Хагба.

Говоря о дисциплине футболистов на поле, президент Федерации сказал, что контрольно-дисциплинарный комитет выполняет свою работу, неспортивное поведение влечет за собой наказание по регламенту, отметил Хагба.

"Мы даем полную поддержку судьям, мы говорим им, чтоб они судили так, как они видят, если заслужил игрок красную карточку, он должен ее получить", - подчеркнул Хагба.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

В XXVIII чемпионате Абхазии принимают участие восемь команд: "Садз" из Цандрипша, "Гагра", "Афон", гудаутская "Рица", столичные "Динамо" и "Нарт", "Самурзакан" из Гала и ткуарчалский "Шахтер". Чемпионат будет проходить с 20 апреля по ноябрь, до середины июня будет сыгран первый круг, летом матчей не будет, с сентября начнется второй круг, а затем пройдет третий.