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Трамп может ввести новые пошлины на товары из Китая

ТАСС/POOL
Экономика
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Ранее Дональд Трамп ввел пошлины на китайские товары, а также пообещал увеличить размер таможенных сборов в 2,5 раза к концу года.

СУХУМ, 27 ноя – Sputnik. Президент США Дональд Трамп назвал "маловероятным" то, что он примет предложение Китая не повышать пошлины на китайский импорт стоимостью 200 миллиардов долларов с текущих 10% до 25%, передает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal.

"Возможно, введение пошлин на ввоз комплектующих для ноутбуков и смартфонов. Зависит от того, каков уровень… Я имею в виду, я могу сделать их (пошлины) 10%, и люди могли пережить это очень легко", — сказал Трамп.

Города мира. Гаосюн
© Sputnik / Александр Вильф
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Кроме того, если договориться с Китаем не удастся, Трамп намерен ввести еще пошлин на сумму 267 миллиардов долларов, даже на комплектующие для iPhone. По его словам, это могут быть пошлины в 10%.

"Если мы не заключим сделку, тогда я намерен ввести пошлины на товары еще на 267 миллиардов долларов", — сказал Трамп в интервью газете Wall Street Journal.

Это интервью Трамп дал изданию за четыре дня до саммита "Большой двадцатки", который пройдет в Аргентине 30 ноября — 1 декабря, и где ожидается его встреча с председателем Китая Си Цзиньпином. На прошлой неделе Трамп заявил, что не исключает возможности заключения торгового соглашения с Китаем в рамках этой встречи.

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